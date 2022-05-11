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الأربعاء، 11-05-2022 01:07 م

تجديد شراكة العمل بين الخيرية الأردنية الهاشمية ومنصة نوى

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الوكيل الإخباري - وقعت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية ومنصة نوى – احدى مبادرات مؤسسة ولي العهد – مذكرة تفاهم وتعاون مشترك هدفت الى تجديد شراكة العمل وتنفيذ مشاريع خيرية وتنمية مستدامة مشتركة لخدمة المجتمع المحلي واللاجئين في الأردن.

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ونصّت مذكرة التفاهم على العمل بشكل مشترك على تقديم الخبرات والمعارف والتدريب في كافة المجالات الإنسانية والتنسيق المشترك في تجهيز قاعدة بيانات للفئات المستهدفة وتوفير المعلومات والتقارير اللازمة لتقديم الخدمة المناسبة لهم، بالاضافة الى قياس الأثر الناتج من المشاريع التي يتم تنفيذها والاشراف عليها.


وقال امين عام الهيئة الدكتور حسين الشبلي، أن هذه الاتفاقية تعتبر ضمن أنشطة الهيئة لتسهيل وصولها الى متبرعين جدد وتوسيع نطاق البرامج والمشاريع التي يتم تنفيذها وحسب الوضع الاقتصادي ولمواكبة التطورات الاجتماعية والتشارك في الخبرات فيما بينها وبين منصة نوى.


وتعتبر منصة نوى من المبادرات الرائدة في تنمية حس المسؤولية الاجتماعية ووجهة حاضنة للتطوع والتي تشمل مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص والقطاع العام.


من جهته عبّر الرئيس التنفيذي لمنصّة نوى، احمد الزعبي، عن سعادته بتجديد شراكة العمل مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، واصفاً إياها بالشراكة المتجددة والهامّة.


وقال الزعبي:" تمكنّا خلال العامين السابقين من تنفيذ أكثر من 21 مشروعا مشتركا، وجمع تبرعات وصلت إلى قرابة الـ 350 ألف دينار، الأمر الذي مكننا من الوصول إلى أكثر من 25 ألف مستفيد ومستفيدة من كافّة محافظات المملكة". وأوضح أن حملة "يوميتهم علينا" التي قامت المنصة خلالها بجمع تبرعات لصالح عمال المياومة خلال فترة جائحة كورونا، تعتبر من أبرز الأعمال المشتركة التي عملنا عليها مع الهيئة، حيث تمكّنا خلالها من الوصول إلى 450 ألف مستفيد وجمع تبرعات بلغت قرابة الثلاثة ملايين دينار أردني".


ومن الجدير بالذكر بأن الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية ومنصة نوى قد نفذّا مشاريع خيرية مشتركة على مدى الأعوام الأربعة السابقة والتي تتضمن مشاريع افطار صائم والطرود الغذائية وكسوة العيد ومشاريع كسوة الشتاء في عدد من المحافظات الأردنية.


 




 

 


 

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