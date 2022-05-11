الحموري: نعمل على تنظيم أكبر منتدى للسياحة العلاجية بالعالم

الوكيل الإخباري - قال رئيس جمعية المستشفيات الخاصة الدكتور فوزي الحموري، أنه يجري العمل على تنظيم منتدى عالمي للسياحة العلاجية في الأردن خلال شهر تشرين الثاني المقبل تحت رعاية جلالة الملك عبد الله الثاني.

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وقال خلال مداخلته على إذاعة “جيش إف إم” إن المنتدى سيكون الأكبر على مستوى العالم من حيث أعداد المشاركين والدول المشاركة، حيث نتطلع بأن يكون لتنظيمه دور كبير في تسليط الضوء على أهمية العاصمة عمان لتكون قبلة للعلاج في منطقتي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.



وأضاف أن اهتمام جلالة الملك في اللقاء بالأطباء الأردنيين خلال زيارته للولايات المتحدة الأمريكية رغم ازدحام برامجه، يؤكد مدى اهتمام جلالة الملك بالقطاع الطبي الذي يوليه أهمية خاصة، كما يشير إلى فخره واعتزازه بالإنجاز الذي حققه القطاع الطبي ونجاح الأردن في السياحة العلاجية، وعلى أهمية إعادة الألق للأردن كمركز إقليمي للعلاج.



وبين أن هذه الرؤية الملكية السامية تضعنا أمام مسؤوليات كبيرة لتحقيقها من خلال ضمان جودة الخدمات المقدمة والحرص بأن تكون رحلة المريض الزائر للأردن مُيسرة ومريحة وأن يخرج بصورة إيجابية عن بلدنا.



وأشار إلى أن الأطباء الأردنيين المنتشرين في العالم ومن ضمنهم في الولايات المتحدة الأمريكية، يتولون مناصب رفيعة في مؤسسات صحية معروفة في أمريكا وأوروبا ودول الخليج العربي، وهم يشكلون سفراء للأردن و للقطاع الطبي الأردني، مؤكداً وجود تواصل دائم معهم، ويتم تنظيم مؤتمر لجمعية الأطباء الأردنيين الأمريكيين في كل سنة أو سنتين وذلك لنقل الخبرات والتجارب والمعرفة إلى المملكة، كما يتم عقد دورات تدريبية وورش عمل مشتركة وارسال أطباء شباب إلى أمريكا للحصول على الخبرات والتدريب العملي.

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