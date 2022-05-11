الأربعاء 11-05-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

الضمان: الزيادة السنوية لن تشمل متقاعدي المُبكر

الحزن على أبو عاقلة يتصدر مواقع التواصل في الأردن

استطلاع: الأردنيون يعتبرون إسرائيل التهديد الأكبر لأمن الوطن العربي

الحموري: نعمل على تنظيم أكبر منتدى للسياحة العلاجية بالعالم

إلغاء سعر الصرف الرسمي للدولار في إيران

استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال في البيرة

جامعة اليرموك تنعى خريجتها الشهيدة شيرين أبو عاقلة

آلاف الفلسطينيين يحملون نعش الصحفية شيرين أبو عاقلة- فيديو

الصناعة تعيد طرح عطاء لشراء 120 ألف طن من الشعير

مسوق دواجن: استمرار نقص كميات الدواجن المعروضة للمواطنين

الأربعاء، 11-05-2022 11:09 ص

الحموري: نعمل على تنظيم أكبر منتدى للسياحة العلاجية بالعالم

cdcb2ebd-493a-4fcc-b51c-f74fbe23c62a


الوكيل الإخباري - قال رئيس جمعية المستشفيات الخاصة الدكتور فوزي الحموري، أنه يجري العمل على تنظيم منتدى عالمي للسياحة العلاجية في الأردن خلال شهر تشرين الثاني المقبل تحت رعاية جلالة الملك عبد الله الثاني.

اضافة اعلان


وقال خلال مداخلته على إذاعة “جيش إف إم” إن المنتدى سيكون الأكبر على مستوى العالم من حيث أعداد المشاركين والدول المشاركة، حيث نتطلع بأن يكون لتنظيمه دور كبير في تسليط الضوء على أهمية العاصمة عمان لتكون قبلة للعلاج في منطقتي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.


وأضاف أن اهتمام جلالة الملك في اللقاء بالأطباء الأردنيين خلال زيارته للولايات المتحدة الأمريكية رغم ازدحام برامجه، يؤكد مدى اهتمام جلالة الملك بالقطاع الطبي الذي يوليه أهمية خاصة، كما يشير إلى فخره واعتزازه بالإنجاز الذي حققه القطاع الطبي ونجاح الأردن في السياحة العلاجية، وعلى أهمية إعادة الألق للأردن كمركز إقليمي للعلاج.


وبين أن هذه الرؤية الملكية السامية تضعنا أمام مسؤوليات كبيرة لتحقيقها من خلال ضمان جودة الخدمات المقدمة والحرص بأن تكون رحلة المريض الزائر للأردن مُيسرة ومريحة وأن يخرج بصورة إيجابية عن بلدنا.


وأشار إلى أن الأطباء الأردنيين المنتشرين في العالم ومن ضمنهم في الولايات المتحدة الأمريكية، يتولون مناصب رفيعة في مؤسسات صحية معروفة في أمريكا وأوروبا ودول الخليج العربي، وهم يشكلون سفراء للأردن و للقطاع الطبي الأردني، مؤكداً وجود تواصل دائم معهم، ويتم تنظيم مؤتمر لجمعية الأطباء الأردنيين الأمريكيين في كل سنة أو سنتين وذلك لنقل الخبرات والتجارب والمعرفة إلى المملكة، كما يتم عقد دورات تدريبية وورش عمل مشتركة وارسال أطباء شباب إلى أمريكا للحصول على الخبرات والتدريب العملي.

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
استيتيه

وزير العمل يحث المديريات في الميدان على تحسين جودة الخدمات للمواطنين

520228162213115976701

الضمان: الزيادة السنوية لن تشمل متقاعدي المُبكر

شيرين (1)

الحزن على أبو عاقلة يتصدر مواقع التواصل في الأردن

قوات الاحتلال

استطلاع: الأردنيون يعتبرون إسرائيل التهديد الأكبر لأمن الوطن العربي

شيرين

جامعة اليرموك تنعى خريجتها الشهيدة شيرين أبو عاقلة

WhatsApp Image 2022-05-11 at 10.26.48 AM

برنامج تعريفي في العمل البلدي لرؤساء البلديات

أخبار متعلقة
WhatsApp Image 2022-04-29 at 1.42.03 PM

الكسبي: 43% من سكان الأردن يعيشون في عمّان

0L5A2396

الشبول: الملك قاد الظروف السياسية الصعبة خلال فترة نقاهته

وزارة الداخلية

استحداث تأشيرة دخول جديدة للمملكة مدتها خمس سنوات

medical-tourism-jordan

قطاع الرعاية الصحية يضع الأردن أولا بالسياحة العلاجية إقليميا

WhatsApp Image 2022-02-20 at 10.42.27 AM

المهندسين توافق على تقسيط الاشتراك السنوي لمنتسبيها

0L5A5769

الشمالي: الأسعار في الأردن هي الأقل بالمنطقة