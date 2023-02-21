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الثلاثاء، 21-02-2023 06:27 م

الأردن: نتلقى إشارات للتهدئة بالأراضي الفلسطينية

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  الوكيل الاخباري - قال المتحدث الرسمي باسم الحكومة فيصل الشبول، إن هناك "إشارات" تصل الأردن للذهاب نحو "التهدئة" في الأراضي الفلسطينية من الجانب الإسرائيلي سيكون من "المهم إن تم الالتزام" بها خاصة مع اقتراب حلول شهر رمضان، مجددا التأكيد على الموقف الرسمي الذي حذّر مرارا من التصعيد أو محاولة "العبث بالوصاية الهاشمية على المقدسات الاسلامية والمسيحية في القدس".

وتحدّث الشبول، الذي يشغل أيضا موقع وزير الاتصال الحكومي في لقاء مع CNN بالعربية، عن عدة قضايا إقليمية بما فيها العلاقات مع دول الجوار، ومسارات التعاون مع العراق ومصر والإمارات والسعودية، فيما شدد على تمسّك الأردن بحقيقة ضرورة عودة سوريا إلى دورها "الأساسي في المنطقة وأن الأردن لن يجبر اللاجئين السوريين على العودة إلى بلادهم" وأن العودة لابد أن تكون "طوعية".

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