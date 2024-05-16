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الخميس، 16-05-2024 12:19 م

الأردن وأرمينيا يبحثان تعزيز التعاون بين البلدين

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الوكيل الإخباري - عقد أمين عام وزارة الخارجية وشؤون المغتربين للشؤون الدبلوماسية والمغتربين السفير ماجد القطارنة، ونائب وزير خارجية أرمينيا فاهان كوستانيان، يوم أمس الأربعاء، الجولة الثانية من المشاورات السياسية بين وزارتي خارجية البلدين الصديقين.اضافة اعلان


وتناولت المشاورات السياسية، التي عقدت في العاصمة الأرمينية يريفان، سبل تعزيز علاقات التعاون المتميزة بين البلدين الصديقين والتي شهدت نمواً وتطوراً كبيراً خلال الأعوام الماضية. 

كما بحثت المشاورات آخر التطورات المتعلقة بالقضايا الإقليمية وخاصة تلك المرتبطة بالقضية الفلسطينية والوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها والأوضاع في قطاع غزة.

كما تطرقت المشاورات إلى سبل زيادة التعاون والتنسيق لاسيما في المجالات الاقتصادية والسياحية، وتكنولوجيا المعلومات، والذكاء الاصطناعي، والتعليم والثقافة، بالإضافة إلى تعميق التعاون في إطار المنظمات الدولية.

 




 

 


 

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