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الأربعاء، 07-06-2023 05:44 م

الأردن والسعودية يبحثان دراسة إطلاق برامج سياحية مشتركة

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الوكيل الاخباري - التقى وزير السياحة والآثار مكرم القيسي، على هامش الإجتماع 49 للجنة الإقليمية لمنظمة السياحة العالمية للشرق الأوسط المُنعقد بالبحر الميت، وزير السياحة السعودي أحمد الخطيب.

وناقش القيسي والخطيب، خلال اللقاء سبل تعزيز التعاون والعلاقات الثنائية في المجال السياحي، وتشجيع السياحة البينية.

وأكد القيسي، عمق العلاقات المتجذرة والراسخة التي تجمع الأردن والسعودية في مختلف المجالات.

وبين، أهمية التكاملية وتعزيز سبل التعاون المشترك وتكثيف الجهود بين الطرفين في المجالات السياحية كافة، والعمل المشترك للنهوض بالقطاع السياحي في الأردن والسعودية.

ونقل الوزير السعودي الخطيب، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي، إلى جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله، ولي العهد.

وبحثا، عدة مواضيع بالشأن السياحي بين البلدين، أهمها تعزيز مذكرات التفاهم لما يرتقي له طموح البلدين، وتبادل الخبرات في مجالات التدريب، ودراسة اطلاق برامج سياحية مشتركة، والتسويق والترويج السياحي المشترك بين البلدين.

وحضر اللقاء، أمين عام الوزارة عماد حجازين، ومدير دائرة الآثار العامة الاستاذ فادي بلعاوي، ومدير عام هيئة تنشيط السياحة عبدالرزاق عربيات، ومستشار الوزير هشام العبادي.

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