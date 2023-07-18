الأردن وبلغاريا يوقعان برنامج تعاون في مجال التعليم والعلوم والثقافة

الوكيل الإخباري - وقّعت الحكومة الأردنية وجمهورية بلغاريا، اليوم الثلاثاء، برنامج تعاون في مجال التعليم والعلوم والثقافة، وذلك في مقرّ وزارة التخطيط والتعاون الدولي.

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ووقّعت البرنامج وزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينة طوقان نيابة عن الحكومة الأردنية، وسفير جمهورية بلغاريا في عمان ديميتار ميهايلوف نيابة عن حكومة بلاده.



وقالت وزيرة التخطيط، في بيان صحفي للوزارة، اليوم الثلاثاء، إن توقيع هذا البرنامج يأتي في إطار سعي البلدين إلى تعزيز علاقات التعاون الثنائي في عدد من المجالات ذات الاهتمام المشترك، لاسيّما أنه يشتمل على إجراءات تنفيذية عدّة في قطاعات التربية والتعليم والتعليم العالي والثقافة والفنون والمتاحف والآثار والإعلام، مشيدة بالعلاقات الثنائية المتميزة بين الأردن وبلغاريا والتي تشهد تطوراً مستمراً في شتى المجالات.



وأضافت ان البرنامج سيدخل حيز التنفيذ من تاريخ توقيعه وسيستمر لمدة ثلاث سنوات، مشيرة إلى أن البرنامج يُعدّ الثالث عشر من نوعه الذي يوقع مع الجانب البلغاري منذ تأطير علاقات التعاون العلمي والثقافي بين البلدين منذ ما يزيد عن ثمانية وأربعين عاما، والتي تُرجمت إلى برامج تنفيذية خاصة بالتعاون العلمي والثقافي على مدى السنوات السابقة، وتضمنت تبادلاً للمنح الدراسية بين الجانبين، وتشجيع تبادل الباحثين الأكاديميين من جامعات البلدين، وتبادل زيارات الخبراء والوفود التربوية، والمشاركة في مؤتمرات وندوات ودورات تدريبية، وإقامة المعارض الثقافية، وتبادل الخبرات في مجال ترميم وصيانة المعالم الأثرية والتاريخية، إضافة إلى تشجيع التعاون بين وكالات الأنباء ومؤسسات الإذاعة والتلفزيون في البلدين.



من جانبه، عبّر السفير البلغاري ديميتار ميهايلوف، عن سعادته بتوقيع هذا البرنامج مع الحكومة الأردنية، بوصفه خطوة إضافية ومهمة على طريق تعزيز التعاون وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، مؤكداً في هذا السياق حرص بلاده على تطوير علاقات التعاون مع الأردن في مختلف المجالات، بما يسهم في تعزيز العلاقات الثنائية القائمة والمستقبلية بين البلدين الصديقين.