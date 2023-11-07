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الثلاثاء، 07-11-2023 08:45 م

الأردن يؤكد دعمه الكامل للأونروا في عملها المستمر بدعم الشعب الفلسطيني

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الوكيل الإخباري - أكد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، في اتصال مع المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) فيليب لازاريني، دعم الأردن الكامل للأونروا في عملها المستمر لتقديم الدعم الإنساني للشعب الفلسطيني الشقيق في غزة وهو يواجه دمارية العدوان الإسرائيلي الغاشم. اضافة اعلان


وأكد الصفدي أن دعم الوكالة التي اغتالت إسرائيل ٩٢ موظفاً من طاقمها مسؤولية إنسانية تاريخية إزاء شعب أعزل تحرمه إسرائيل من حقه في الحياة والغذاء والدواء، وإزاء منظمة دولية أثبتت انسجامها مع القيم الإنسانية والتزامها تكليفها الأممي بتضحيات كبيرة وفاعلية قصوى.

 




 

 


 

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