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الخميس، 22-09-2022 07:17 م

الأردن يبحث مع سوريا أمن الحدود ومكافحة تهريب المخدرات

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الوكيل الإخباري - التقى نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، الخميس، وزير الخارجية والمغتربين السوري فيصل المقداد على هامش الاجتماع 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

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وجرى خلال اللقاء بحث الجهود المبذولة للتوصل لحل سياسي للأزمة السورية يضمن وحدة سوريا وتماسكها، ويحفظ سيادتها، ويعيد لها أمنها واستقرارها ودورها، ويخلصها من الإرهاب، ويهيئ الظروف اللازمة للعودة الطوعية للاجئين.


وأكد الصفدي خلال اللقاء ضرورة تفعيل الجهود المستهدفة إنهاء الأزمة السورية، ومعالجة جميع تبعاتها وبما يحقق طموحات الشعب السوري ويحفظ أمنه ومصالحه، لافتاً إلى أهمية الدور العربي في هذه الجهود.


وبحث الصفدي والمقداد العلاقات الثنائية بين البلدين والتعاون الذي يخدم مصالحهما المشتركة، وركزا على قضايا أمن الحدود ومكافحة تهريب المخدرات والمياه والأمن الغذائي واللاجئين ومواضيع ثنائية أخرى.

 




 

 


 

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