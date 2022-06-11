الأردن يتجه لتمديد أمر دفاع يمنع حبس المدين

الوكيل الإخباري - أحمد بني هاني



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كشف مصدر حكومي مطلع وجود دراسة لتمديد العمل بأمر الدفاع 28 المتعلق بعدم حبس المدين.وقال المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته لـ"الوكيل الإخباري"، إن الحكومة تدرس سيناريوهات عديدة حول أمر الدفاع 28 ولكن السيناريو الأقرب هو التمديد.وأضاف أن هناك جدل حول فترة التمديد والتي قد تمتد إلى نهاية العام أو أن يتم اتخاذ قرار بالتمديد لثلاثة أشهر.ورجح المصدر صدور القرار بشأن أمر الدفاع خلال الأسبوعين المقبلين على الأكثر.يشار إلى أن مجلس الأعيان أوصى مؤخرا بتمديد العمل بأمر الدفاع رقم 28 لسنة 2021 وذلك في حال استمر العمل بقانون الدفاع.وكانت الحكومة مددت أمر الدفاع 28 أول مرة حتى نهاية حزيران الحالي، وذلك بعد صدوره آذار 2021 وحتى نهاية العام الماضي.