الأردن يحصل على 3 مقاعد في انتخابات مجلس اتحاد الناشرين العرب

الوكيل الاخباري - حصل الأردن على 3 مقاعد في انتخابات مجلس اتحاد الناشرين العرب، في دورته العاشرة 2022 - 2024، التي عقدت في القاهرة مساء أمس الاثنين.



وقال رئيس اتحاد الناشرين الأردنيين، جبر أبو فارس، في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، إن المقعد الأول كان بانتخاب الناشر الأردني ومؤسس دار الثقافة للنشر والتوزيع خالد جبر، بمنصب الأمين العام المساعد ورئيس لجنة الملكية الفكرية في اتحاد الناشرين العرب، والناشر سفيان الأشقر من دار النفائس للنشر والتوزيع في منصب رئيس لجنة تعديل النظام.

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