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الثلاثاء، 04-01-2022 10:51 ص

اسباب فنية تؤخر التزويد التجريبي لنقل الكهرباء الأردنية إلى لبنان عبر سوريا

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الوكيل الإخباري - علم موقع "الوكيل الإخباري" من مصادر مُطلعة، أن العمليات التجريبية لتزويد الكهرباء الأردنية إلى لبنان عبر سوريا تأخرت لأسباب فنية.

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وبينت المصادر، أن التأخير سيكون بسيطاً ولن يطول، موضحة أنه يتعلق بتجهيز الخط الكهربائي في المنطقة الحدودية.


وكان من المقرر أن تبدأ عمليات الربط والتزويد بشكل كامل مع بداية العام الحالي، بعد التأكيد الأردني والسوري على جاهزية الشبكة الكهربائية.


وكان مصدر حكومي قال لـ " الوكيل الإخباري" بوقتٍ سابق إن الأردن ما زال بانتظار الحصول على الموافقة الامريكية النهائية حول ربط وتوصيل الكهرباء إلى سوريا ثم إلى لبنان. 

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