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الأردن يدين استفزازات الاحتلال في القدس

الجمعة، 23-04-2021 03:06 م

قيود فرضها الاحتلال على وصول المصلين بحرية إلى الأقصى

الأردن يدين استفزازات الاحتلال في القدس

ك
قبة الصخرة


الوكيل الإخباري - أدان الأردن، التحريض والاستفزازات التي قامت بها مجموعات يهودية متطرفة ليلة الجمعة في البلدة القديمة في القدس الشرقية المحتلة، حسب وزارة الخارجية وشؤون المغتربين.

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وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير ضيف الله الفايز، في تصريح صحافي ، إن سلطات الاحتلال ، في القدس الشرقية المحتلة وفق القانون الدولي، تتحمل كامل المسؤولية لسماحها لهذه المجموعات بالوصول إلى البلدة القديمة ، وإطلاق شعارات وهتافات عنصرية، والاعتداء على المقدسيين.


وطالب الفايز الاحتلال بالتقيد بالتزاماتها وفق القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ، والكف عن كل ما من شأنه المساس بسكان البلدة القديمة ، أو التضييق عليهم.


كما أدان الفايز القيود التي فرضها الاحتلال على وصول المصلين بحرية إلى المسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف لأداء صلاة الجمعة، وطالب بإزالتها كافة، وعدم التضييق على المصلين.

 

كما وطالب باحترام حرمة الشهر الفضيل، وحق المصلين بالوصول بكل سلاسة وحرية للمسجد الأقصى المبارك، واحترام الوضع القائم التاريخي والقانوني .
كما طالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته للضغط على الاحتلال ؛ لوقف الانتهاكات والاستفزازات في البلدة القديمة و في الحرم الشريف.


 




 

 


 

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