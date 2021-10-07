الأردن يدين استهداف مطار أبها الدولي بطائرة مُفخخة مُسيرة

الوكيل الإخباري - دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الخميس، "الاعتداءات المُستمرة لميليشيا الحوثي على أراضي المملكة العربية السعودية الشقيقة، وآخرها استهدافها مطار أبها الدولي بطائرة مُفخخة مُسيرة، مساء أمس، اعترضتها قوات التحالف، وأسفرت عن وقوع بعض الإصابات والأضرار المادية".

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وعبّر الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير هيثم أبو الفول في بيان صحفي عن" إدانة واستنكار المملكة الشديدين لهذه الأفعال والمُمارسات الإرهابية المُتكررة، واستهداف المدنيين الأبرياء وأمن واستقرار المملكة العربية السعودية الشقيقة".



وأكد الفول على "وقوف الأردن إلى جانب المملكة العربية السعودية الشقيقة في وجه كل ما يُهدد أمنها وأمن شعبها الشقيق، ومُتمنياً الشفاء العاجل للمصابين."

دمر التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن، طائرة مسيرة ملغومة استهدفت مطار أبها الدولي الأربعاء، وفق ما نقل التلفزيون الرسمي السعودي عن التحالف.

وأضاف التحالف أن شظايا الطائرة المسيرة سقطت في المحيط الداخلي للمطار، مضيفا أن 4 عاملين أصيبوا فضلا عن تهشم بعض الواجهات الزجاجية.

