الأردن يدين اعتداء قوات الاحتلال على مشيعي جثمان شاب مقدسي

الوكيل الاخباري - دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين إقدام القوات الإسرائيلية بالاعتداء على مشيعي جثمان الشاب الفلسطيني المقدسي وليد الشريف في القدس المحتلة.



وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير هيثم أبو الفول بأن الاعتداء على مشيعي الجثمان، والذي أسفر عن وقوع العديد من الإصابات، وانتهاك حرمة المقبرة هو تصرفٌ لا إنساني مدان ومرفوض، مشدداً على ضرورة احترام إسرائيل التزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني بصفتها القوة القائمة بالاحتلال في القدس الشرقية.



وشدّد الناطق الرسمي باسم الوزارة بأن على إسرائيل الكف عن هذه الممارسات الاستفزازية ووقف جميع الانتهاكات بحق الفلسطينيين.

اضافة اعلان