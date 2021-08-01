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الأحد، 01-08-2021 04:25 م

الصحة تجري تقييمات لبرنامج للتطعيم في المملكة

تقيم


الوكيل الإخباري - تجري وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية تقييمات رئيسة للبرنامج الوطني الموسع للتطعيم في الأردن.

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وأكدت المنظمة في سلسلة تغريدات عبر "تويتر" الأحد، أن التقييمات تأتي لتحديد نقاط القوة والثغرات الأساسية لإثراء القرارات السياسية القائمة على الأدلة.


وبحسب المنظمة، تستهدف المراجعة الشاملة لبرنامج التطعيم الموسع والتقييم الذاتي لجودة البيانات المديريات الصحية على مستوى المحافظات والألوية، فضلا عن المراكز الصحية الأولية في كافة محافظات المملكة.


وتأتي التقييمات بتمويل من الاتحاد الأوروبي من خلال الصندوق الاستئماني الإقليمي للاتحاد الأوروبي للاستجابة للأزمة السورية (مدد).


 




 

 


 

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