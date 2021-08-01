الصحة تجري تقييمات لبرنامج للتطعيم في المملكة

الوكيل الإخباري - تجري وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية تقييمات رئيسة للبرنامج الوطني الموسع للتطعيم في الأردن.

اضافة اعلان



وأكدت المنظمة في سلسلة تغريدات عبر "تويتر" الأحد، أن التقييمات تأتي لتحديد نقاط القوة والثغرات الأساسية لإثراء القرارات السياسية القائمة على الأدلة.



وبحسب المنظمة، تستهدف المراجعة الشاملة لبرنامج التطعيم الموسع والتقييم الذاتي لجودة البيانات المديريات الصحية على مستوى المحافظات والألوية، فضلا عن المراكز الصحية الأولية في كافة محافظات المملكة.



وتأتي التقييمات بتمويل من الاتحاد الأوروبي من خلال الصندوق الاستئماني الإقليمي للاتحاد الأوروبي للاستجابة للأزمة السورية (مدد).

