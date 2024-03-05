الثلاثاء 05-03-2024
الوكيل الاخباري
 

سموتريتش: الرد الإسرائيلي لإعادة المختطفين يكون باجتياح رفح

إصابة جندي بعملية طعن في نابلس وإطلاق النار صوب المنفذ

وزير الدفاع الحوثي: المرحلة المقبلة مفتوحة على تطورات واسعة

شويغو: استحداث دائرتي موسكو ولينينغراد العسكريتين جاء ردا على توسع الناتو

إعلان أسماء الفائزين بمسابقة "عمان بعيوننا 2024"

مصادر فلسطينية: لقاء حماس ورئيس المخابرات المصرية لم يحقق اختراقا

الملك يؤكد ضرورة وقف الاعتداءات الإسرائيلية أحادية الجانب في القدس

الملك يفتتح مدرسة إبدر ويزور المفاعل النووي البحثي في إربد

غزة: جيش الاحتلال يرتكب مجزرة جديدة بحق الساعين للحصول على المساعدات

الجيش الإسرائيلي يغلق عدة طرق في الجليل الأعلى

الثلاثاء، 05-03-2024 03:48 م

الأردن يرأس والاتحاد الأوروبي مؤتمر منصة الغاز (OMEC-UFM) المنعقد في باريس

0fe0e079-faba-4c01-9767-9ce068893cb9


الوكيل الإخباري - ترأست أمين عام وزارة الطاقة والثروة المعدنية المهندسة أماني العزام، اليوم الثلاثاء، ممثلة عن الأردن، افتتاح مؤتمر منصة الغاز (OMEC-UFM) المنعقد في العاصمة الفرنسية باريس، والذي يناقش دور الغاز في التحول الطاقي في منطقة البحر الأبيض المتوسط في ضوء التغير المناخي.اضافة اعلان


وقالت العزام في كلمة لها خلال الافتتاح أن دول منطقة البحر الأبيض المتوسط لديها موارد كبيرة من الغاز الطبيعي، شكلت الركيزة الأساسية لاستراتيجيات الطاقة الخاصة بدول شرق المتوسط، مؤكدة على أن الغاز الطبيعي سيبقى من أهم أنواع الوقود في أسواق الطاقة العالمية لسنوات عديدة قادمة، إلا أن الحاجة ملحة لإيجاد حلول مبتكرة لمواجهة التحديات البيئية المستمرة الناتجة عن استخدام الغاز الطبيعي. 

وتحدثت العزام عن قصة نجاح الأردن في مجال الطاقة المستدامة وتحقيق تكامل الطاقة المتجددة، والتي تساهم حاليًا بما نسبته 27% من إجمالي الطاقة الكهربائية المولدة في الأردن، مشيرة الى أن الإجراءات التي تقوم بها وزارة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية في تعزيز التحول الطاقي من خلال الاستراتيجية الشاملة لقطاع الطاقة لتتماشى مع التوجهات العالمية، لا سيما في مجال الطاقة المتجددة والطاقة الخضراء، وإنتاج الهيدروجين بهدف جذب الاستثمار وتحقيق النمو الاقتصادي. وأشارت العزام الى إنجازات الأردن وجهوده الأخيرة المتمثلة بتوقيع اتفاقية إطارية و12 مذكرة تفاهم مع شركات عالمية لإجراء دراسات جدوى لإنتاج الهيدروجين الأخضر.

ولفتت العزام إلى الجهد العالمي المركز الذي يتطلبه التحول الطاقي لإحداث تغييرات كبيرة في أنظمة الطاقة وأنماط الاستهلاك، مشيرة الى أهمية هذا التحول باستكشاف الفرص والتدابير الرئيسية في قطاع الغاز الطبيعي لتسهيل الانتقال السلس نحو الطاقة النظيفة مع مزيج من مصادر الطاقة المتجددة، وتدابير كفاءة الطاقة، والتقدم التكنولوجي، وتبني السياسات الداعمة، إذ لا يمكن خلال رحلة التحول أن نتجاهل البنية التحتية الحالية والاعتماد الاقتصادي على الغاز الطبيعي.

وأشارت العزام الى البدائل المستدامة لتنمية الطاقة في المنطقة والمتمثلة بتنويع خيارات مصادر الطاقة المتجددة مثل الغاز الحيوي، والميثان الحيوي، والهيدروجين الأخضر، داعية الدول المشاركة الى التركيز المتزايد على الحد من انبعاثات الكربون وتبني مصادر الطاقة الصديقة للبيئة، واستغلال الأفكار المكتسبة خلال المؤتمر لدفع التغيير الهادف نحو مستقبل أكثر استدامة.

وعولت على الحكومات والقطاعات الصناعية في تنفيذ ممارسات تقلل من البصمة الكربونية وتمهد الطريق لمستقبل أنظف وأكثر استدامة للأجيال القادمة من خلال تبني الاستراتيجيات الكفيلة بتحويل الاتجاه نحو استهلاك أكثر استدامة للغاز الطبيعي من خلال إنشاء شهادات كثافة الكربون باعتبارها آليات جيدة لجمع البيانات وتمكين اتخاذ القرارات، مثمنة أهمية نشر الوعي وتحفيز العديد من التقنيات مثل اعتماد تقنيات التقاط الكربون وإزالة الكربون من الغاز الطبيعي.

وعبرت العزام عن أهمية تعاون دول البحر الأبيض المتوسط لمواجهة تحديات تغير المناخ وتحقيق الاستدامة مع تحسين الموارد، مثمنة ثقة الحضور في الالتزام بالاجتماع لاستكشاف حلول الطاقة المبتكرة وإقامة شراكات استراتيجية، وما يشكله الدعم السياسي والتعاون داخل منطقة دول البحر الأبيض المتوسط وخارجها كركائز أساسية لتحقيق هذا المسعى.

ويهدف المؤتمر الذي يحضره صناع القرار وممثلي الصناعة والمنظمات الدولية ويُشارك الأردن في رئاسته المشتركة مع الاتحاد من أجل المتوسط  UFM إلى مناقشة مستقبل الطاقة في منطقة البحر الأبيض المتوسط ودور الغاز الطبيعي في التحول الطاقي في المنطقة ومستقبل الغاز الطبيعي والغاز الحيوي والميثان الحيوي وإمكانات الهيدروجين.

وتعكس مشاركة الأردن في المؤتمر التزامه بالتعاون الدولي والمشاركة في مناقشة قضايا الطاقة والغاز، وأهمية قطاع الطاقة والغاز بالنسبة للمملكة، إذ يُعتبر التعاون الدولي في مجال الطاقة أمرًا حيويًا لمواجهة التحديات البيئية والاقتصادية العالمية التي تواجهها الدول المشاركة في المؤتمر.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
0de140d0-7e89-415e-a52d-d83cda60515e

الأمير مرعد يتابع سير العمل بمشروع تركيب أنظمة الطاقة الشمسية للمصابين العسكريين

1709641042238

بحث إطلاق التعداد الشامل للسكان والمساكن والمنشآت في العقبة

WhatsApp Image 2024-03-05 at 2.47.37 PM

الغذاء والدواء تعقد دورة تدريبية لضباط التغذية حول الإستقصاء الغذائي لفاشيات الأمراض المنقولة بالغذاء

1709639794067

رئيس النواب ونظيره الإماراتي يبحثان تعزيز التعاون

shutterstock_1342192166-730x438

إعلان أسماء الفائزين بمسابقة "عمان بعيوننا 2024"

1709638893064

الملك يؤكد ضرورة وقف الاعتداءات الإسرائيلية أحادية الجانب في القدس

أخبار متعلقة
2202457319858002239

3800 ميجاواط الحمل الكهربائي المُسجل مساء أمس الثلاثاء

6202312111848590256197

وزير الصحة: مستعدون لعلاج جرحى العدوان على غزة في مستشفيات الأردن

12202311165920558007857

مجلس أمانة عمان يصادق على تخصيص 10 ملايين دينار لدعم ركاب باص عمّان

٢٠٢٤٠٢٠٦_١٤١٠٤٨

وزير الصحة: مستشفيات الوزارة أصبحت تجري عمليات القلب المفتوح والقسطرة القلبية

424585733_695754732727705_7903651264956610717_n

إغلاق جزئي للطريق من بداية جسر البيبسي باتجاه الزرقاء إثر تدهور صهريج

f3a06c2a-a671-4cbe-95aa-cafde364ebca

الخرابشة يتسلم " شهادة الآيزو ISO 9001:2015 " في إعداد وتطوير اسياسات وتشريعات الطاقة