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وزير الصحة: مستشفيات الوزارة أصبحت تجري عمليات القلب المفتوح والقسطرة القلبية

الثلاثاء، 06-02-2024 02:29 م

وزير الصحة: مستشفيات الوزارة أصبحت تجري عمليات القلب المفتوح والقسطرة القلبية

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الوكيل الإخباري - أكد وزير الصحة الدكتور فراس الهواري أن القطاع الصحي في الأردن يسير بتطور من خلال تقديم أفضل الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين والتوسع.

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وقال الهواري خلال مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء، إن الوزارة عملت ولأول مرة منذ نشأتها على إجراء عمليات نوعية في مستشفياتها مثل عمليات القلب المفتوح والقسطرة القلبية حيث أصبحت تجرى هذه العمليات بمستشفيات البشير والسلط الجديد والكرك الحكومي ومستشفى الزرقاء.

 

وبيّن أن مركز سميح دروزة للأورام الذي يعالج مرضى السرطان استقبل خلال العام الماضي نحو 5300 مراجع وتم إعطاء أكثر من 5 آلاف جلسة علاج كيماوي.

 

وأضاف أن القطاع الصحي استطاع استيعاب الزيادات السكانية وأفواج اللاجئين على الرغم من الضغط الكبير على البنى التحتية دون أن تؤثر على نوعية الخدمات.

 

وأشار الهواري إلى زيادة أعداد الأطباء في برامج الإقامة المختلفة للأطباء بالإضافة إلى اعتماد برامج في تخصصات فرعية جديدة من خلال المجلس الطبي، وتدريب الكوادر الطبية.

 




 

 


 

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