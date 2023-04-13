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الأردن يرحب باتفاق إعادة العلاقات الدبلوماسية بين قطر والبحرين

الخميس، 13-04-2023 12:17 م

الأردن يرحب باتفاق إعادة العلاقات الدبلوماسية بين قطر والبحرين

وزارة الخارجية


الوكيل الإخباري - رحبت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين باتفاق إعادة العلاقات الدبلوماسية بين مملكة البحرين ودولة قطر الشقيقتين، والذي تم التوصل إليه، يوم أمس الأربعاء، خلال اجتماع لجنة المتابعة البحرينية - القطرية الثاني، في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية الشقيقة.

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‏وأكدت الوزارة أهمية هذا الاتفاق في جهود تعزيز التعاون بين الدول العربية، وتفعيل العمل العربي المشترك، وبما يخدم المصالح العربية المشتركة.


وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سنان المجالي إن عودة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين الشقيقين يعد إنجازاً كبيراً يعزز التضامن الخليجي والعربي والقدرة على مواجهة التحديات المشتركة.


 




 

 


 

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