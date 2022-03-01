الأردن يرحب بتصنيف الحوثيين جماعة إرهابية

الوكيل الإخباري - رحبت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بقرار مجلس الأمن الدولي رقم ‏2624، الصادر يوم أمس، بشأن تجديد نظام العقوبات الذي يفرض حظر توريد السلاح حمايةً للشعب اليمني الشقيق، والذي اعتبر ميليشيا الحوثي جماعةً إرهابية، وأدان الهجمات الحوثية الإرهابية على المدنيين والمنشآت المدنية في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقتين.



وجدّد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير هيثم أبو الفول تأكيد المملكة ضرورة إنهاء الأزمة في اليمن عِبر حلٍ سياسي يستند الى المرجعيات المعتمدة وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، بما في ذلك القرار رقم 2216، ومخرجات الحوار الوطني اليمني الشامل، والمبادرة الخليجية وآلية تنفيذها.

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وأكّد دعم المملكة ووقوفها المُطلق مع الأشقاء في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة في كافة الخطوات التي يتخذونها لحماية أمنهم ومصالحهم، وشّدد أنّ أمن دول الخليج العربي من أمن المملكة، وأنّ الأردن يرفض أي اعتداء على الأشقاء، مُجدداً تأييد المملكة لكل الخطوات التي تدعم استقرار منطقة الخليج العربي.

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