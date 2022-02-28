عائلتان أردنيتان ترويان لـ"الوكيل الاخباري" لحظات مرعبة عاشوها في أوكرانيا وتفاصيل رحلة العبور إلى بولندا

الوكيل الاخباري - روت عائلتان أردنيتان تفاصيل معانتهما في رحلة العبور من أوكرانيا إلى بولندا، طيلة 3 أيام عاشوا فيها لحظات صعبة بسبب الأحداث الدائرة في أوكرانيا واشتداد المعارك بين الجيشين الروسي والأوكراني.

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وقال أحد أفراد العائلتان المكونتان من 4 أشخاص وطفلة في اتصال مع موقع "الوكيل الاخباري" أنهم عاشوا أيام عصيبة حتى تمكنوا من الوصول إلى الحدود البولندية قادمين العاصمة كييف ومدينة أخرى، حيث استغرقت الرحلة معهم 3 أيام.

وبين أن الأوضاع الأمنية في أوكرانيا خطيرة جداً، وأنهم عاشوا لحظات مرعبة مع اشتداد القصف وتبادل إطلاق النار بين الجيشين، حيث كانوا يتنقلون بالقطارات والسيارات، ثم يختبؤون في الملاجئ إذا اقترب القصف منهم، ليعودوا ويكملوا رحلتهم مرة أخرى باتجاه الحدود البولندية.

وبين أن ما وصفوهم بـ "تجار الحرب" قد قاموا باستغلال الأزمة بشكل صحيح على كل المتواجدين في أوكرانيا، حيث طلبوا مبلغ 1500 دولار على الشخص الواحد مقابل إيصاله إلى الحدود البولندية، لتبدأ معاناة جديدة على الحدود.

وأشار لـ"الوكيل الاخباري" إلى أن الازدحام الخانق على الحدود البولندية ساهم بتأخير دخولهم كثيراً، فضلاً عن قيام السلطات البولندية بإعطاء الأولوية للمواطنين الاوكرانيين بالعبور أولاً، حتى وإن كانوا من نفس العائلة.

وقال إن السلطات البولندية سمحت بعبور النساء والأطفال الأوكرانيين، واضطر أزواجهن للانتظار خارج الحدود حتى سمحت لهم العبور بعد مبيت 13 ساعة أمام الحدود، وهو الأمر الذي سبب لهم ارهاقاً كبيراً.

وناشد المواطنون الأردنيون عبر "الوكيل الاخباري" وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بضرورة انقاذ العائلات الأردنية في أوكرانيا بأسرع وقت، مشيرين إلى أن هناك عشرات الأردنيين عالقين في الداخل الأوكراني وينتظرون فقط فرصة تسمح لهم بالوصول إلى أي منطقة حدودية.



