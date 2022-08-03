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الأربعاء، 03-08-2022 10:19 ص

الأردن يرحب بتمديد الهدنة في اليمن

وزارة الخارجية


الوكيل الإخباري - رحّبت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بالاتفاق على تمديد الهدنة في الجمهورية اليمنية الشقيقة، وتجديد الالتزام بها. 

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وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير هيثم أبو الفول أن الأردن يدعم جهود إنهاء الأزمة اليمنية عِبر حلٍ سياسيٍ يستند إلى المرجعيات المعتمدة المتمثلة بالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني اليمني الشامل، وقرار مجلس الأمن رقم (٢٢١٦)، وبما يُفضي إلى إنهاء الأزمة في اليمن، وتحقيق الأمن والاستقرار، وبما يضمن وحدة اليمن واستقراره وسلامة أراضيه، ويرفع المعاناة عن شعبه الشقيق ويُلبي تطلعاته في الأمن والسلام.


وأضاف الناطق الرسمي باسم الوزارة أن المملكة تُثمن كافة الجهود التي يبذلها المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، وتؤكد مواصلتها تقديم الدعم للبعثة الأممية لليمن التي تتخذ من العاصمة عمّان مقراً لها.


 




 

 


 

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