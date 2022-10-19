الأردن يرحب بقرار استراليا التراجع عن الاعتراف بالقدس عاصمة لاسرائيل

الوكيل الاخباري - رحبت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، اليوم، بقرار الحكومة الأسترالية إلغاء قرار الحكومة السابقة، الاعتراف بالقدس الغربية عاصمةً لإسرائيل وعدم نقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس، وتمسكها بموقف أستراليا أن القدس قضيةٌ من قضايا الحل النهائي تحل في سياق مفاوضات السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين.



وثمّن الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سنان المجالي تأكيد أستراليا دعمها حل الدولتين والتزامها دعم الجهود الدولية المستهدفة التوصل لحل الدولتين، وعدم دعم أي طرح يتعارض مع ذلك أو يقوضه.



وأشاد المجالي بموقف أستراليا موقفاً إيجابياً ينسجم مع القانون الدولي تثمنه المملكة عالياً، وأن هذا الموقف منسجم مع الجهود المستهدفة التوصل للسلام العادل والشامل.

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