الإثنين 22-04-2024
الوكيل الاخباري
 

بحث التشغيل التجريبي لحافلات التردد السريع بين عمان والزرقاء و الأمانة

قائد الشاباك جنوب غزة : نخوض حربا طويلة ومعقدة

الاستهلاكية العسكرية تعلن عن تخفيضات وعروض حتى نهاية نيسان

الملك ينعم بميدالية اليوبيل الفضي على شخصيات ومؤسسات في مأدبا - أسماء

أبرزها الأمن والمياه.. مباحثات معمقة بين الرئيسين التركي والعراقي في بغداد

إطلاق 8 صواريخ من لبنان على مواقع إسرائيلية بالجليل الأعلى

الملك: الأردن يثبت دائما قدرته على النجاح بعزيمة الأردنيين وإصرارهم

خبير مياه مصري: مخزون سد النهضة ثابت عند 35 مليار م3

عروض روائع الفيلم القصير في سينما "شومان" بجبل عمان الثلاثاء

3822 شكوى حول تهرب منشآت من شمول عامليها بالضمان خلال 2023

الإثنين، 22-04-2024 01:29 م

الأردن يسير 51 شاحنة مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة

222


الوكيل الاخباري - سيرت القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، فجر اليوم الإثنين، بالتنسيق مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، قافلة مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة.               اضافة اعلان



وتضم القافلة 51 شاحنة، تحمل على متنها مواد غذائية وإغاثية، وضمن احتياجات السكان في غزة ليصار إلى توزيعها من خلال الجهات المعنية في القطاع.


ويأتي إرسال القافلة في إطار الجهود التي تبذلها المملكة الأردنية الهاشمية لإيصال المساعدات للسكان الذين يعانون ظروف معيشية صعبة، لدعم ومساندة صمود الأشقاء الفلسطينيين والتخفيف من حجم تداعيات الحرب الإسرائيلية على الأهل والأشقاء في قطاع غزة.


وتؤكد القوات المسلحة أنها مستمرة بإرسال المساعدات الإنسانية والطبية عبر جسر جوي لإيصالها من خلال طائرات المساعدات من مطار ماركا باتجاه مطار العريش الدولي أو من خلال عمليات الإنزال الجوي على قطاع غزة أو قوافل المساعدات البرية.



 




 

 


 

إقرأ ايضا
1713789305429

الأوقاف تنظم حملة تبرع بالدم لصالح الحسين للسرطان

file

الاستهلاكية العسكرية تعلن عن تخفيضات وعروض حتى نهاية نيسان

662657c1a9e66

الملك ينعم بميدالية اليوبيل الفضي على شخصيات ومؤسسات في مأدبا - أسماء

66262c2220114

الملك: الأردن يثبت دائما قدرته على النجاح بعزيمة الأردنيين وإصرارهم

1713785578568

ورشة تدريبية لرؤساء وأمناء صناديق الجمعيات التعاونية

66264e02d5120

عروض روائع الفيلم القصير في سينما "شومان" بجبل عمان الثلاثاء

أخبار متعلقة
6617ca90accce

الأردن ينفذ 6 إنزالات جوية بمشاركة دولية على شمال قطاع غزة

63848185676962586731

القوات المسلحة الأردنية تنفذ 7 إنزالات جوية بمشاركة دولية على شمال قطاع غزة

الصفدي

وزير الخارجية: على إسرائيل أن تواجه عواقب المذبحة التي ترتكبها في غزة

660fdc0bc77d6

مسيرات في عمّان والمحافظات رفضا للحرب الإسرائيلية على غزة

660bfecb7e633

الجيش ينفذ 9 إنزالات جوية على شمال غزة بمشاركة دولية

6602aca6c2497

القوات المسلحة تنفذ 5 إنزالات جوية على غزة بمشاركة 3 دول