الإثنين 08-04-2024
الوكيل الاخباري
 

استمرار دوام أسواق المؤسسة المدنية ليوم غد

الجمارك: 138 ألف مركبة قادمة عبر مركز حدود العمري منذ بداية العام الحالي

القوات المسلحة الأردنية تنفذ 7 إنزالات جوية بمشاركة دولية على شمال قطاع غزة

%89 اشغال فنادق العقبة في العيد و62% في البحر الميت

وزارة الصحة توضح آلية دوام المستشفيات والمراكز الصحية خلال عطلة العيد

ارتفاع عدد شهداء قطاع غزة إلى 33207

صدور إرادة ملكية سامية

صحة غزة: 32 شهيدا بغزة خلال الـ24 ساعة الماضية

تحديد دوام تلفريك عجلون في العيد وتعديل على العطلة

الغذاء والدواء : استمرار الرقابة وإنجاز المعاملات وتحليل العينات خلال العيد

الإثنين، 08-04-2024 03:11 م

القوات المسلحة الأردنية تنفذ 7 إنزالات جوية بمشاركة دولية على شمال قطاع غزة

63848185676962586731


الوكيل الإخباري - نفذت القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، اليوم الاثنين 8 نيسان 2024، 7 إنزالات جوية لمساعدات إنسانية تضمنت ملابس ومواد غذائية وإغاثية استهدفت عدداً من المواقع في شمال قطاع غزة.

وشاركت في عملية الإنزال طائرتان تابعتان لسلاح الجو الملكي الأردني، وطائرة تابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة، وطائرة تابعة لجمهورية مصر العربية، وطائرة تابعة للولايات المتحدة الأمريكية، وطائرة تابعة لجمهورية المانيا الاتحادية، إضافةً إلى طائرة تابعة لدولة هولندا.

اضافة اعلان


وتؤكد القوات المسلحة الأردنية أنها مستمرة بإرسال المساعدات الإنسانية والطبية عبر جسر جوي لإيصالها من خلال طائرات المساعدات من مطار ماركا باتجاه مطار العريش الدولي أو من خلال عمليات الإنزال الجوي على قطاع غزة أو قوافل المساعدات البرية، لمساعدة الأهل في قطاع غزة على تجاوز الأوضاع الصعبة خلال شهر رمضان المبارك، وتجسيداً لروح التعاون والتعاضد بين أبناء الشعبين الشقيقين.


وارتفع عدد الإنزالات الجوية التي نفذتها القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي، منذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 74 إنزالاً جوياً أردنياً، و159 إنزالاً جوياً بالتعاون مع دول شقيقة وصديقة.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
513728

استمرار دوام أسواق المؤسسة المدنية ليوم غد

6496b78728982

الجمارك: 138 ألف مركبة قادمة عبر مركز حدود العمري منذ بداية العام الحالي

zBBH2HTIFwJypSeIKWTmbm20EFerod99IZbQtUYJ

%89 اشغال فنادق العقبة في العيد و62% في البحر الميت

6202312111848590256197

وزارة الصحة توضح آلية دوام المستشفيات والمراكز الصحية خلال عطلة العيد

GKpAWAFWUAABG1x

صدور إرادة ملكية سامية

320242013641161578161

تحديد دوام تلفريك عجلون في العيد وتعديل على العطلة

أخبار متعلقة
_2

القوات المسلحة الأردنية تنفذ 8 إنزالات جوية بمشاركة دولية

OXhHpFbXMgZ6PCp2qlf2C5PCoxPLpuYA68rJQhLv

بيان صادر عن القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي

63846971938259114530

القوات المسلحة تنفذ 8 إنزالات جوية على غزة بمشاركة 6 دول

الصفدي 2

وزير الخارجية يزور القاهرة للمشاركة في اجتماع عربي مع بلينكن

0020030

القوات المسلحة: 7 إنزالات جديدة على غزة بالتعاون مع دول شقيقة وصديقة - صور

6384568251166099288

القوات المسلحة: 6 إنزالات جديدة على غزة بالتعاون مع دول صديقة وشقيقة