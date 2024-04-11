الأردن ينفذ 6 إنزالات جوية بمشاركة دولية على شمال قطاع غزة

الوكيل الاخباري-

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نفذت القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، الخميس، 6 إنزالات جوية لمساعدات إنسانية تضمنت ملابس ومواد غذائية وإغاثية استهدفت عددا من المواقع شمالي قطاع غزة.وشاركت في عملية الإنزال طائرتان تابعتان لسلاح الجو الملكي الأردني، وطائرة تابعة لمصر، وطائرة تابعة للولايات المتحدة، وطائرة تابعة لألمانيا، إضافة إلى طائرة تابعة لهولندا.وأكّدت القوات المسلحة الأردنية أنها مستمرة بإرسال المساعدات الإنسانية والطبية عبر جسر جوي لإيصالها من خلال طائرات المساعدات من مطار ماركا باتجاه مطار العريش الدولي أو من خلال عمليات الإنزال الجوي على قطاع غزة أو قوافل المساعدات البرية، لمساعدة الأهل في قطاع غزة على تجاوز الأوضاع الصعبة، وتجسيدا لروح التعاون والتعاضد بين أبناء الشعبين.وارتفع عدد الإنزالات الجوية التي نفذتها القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي، منذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 82 إنزالا جويا أردنيا، و185 إنزالا جويا بالتعاون مع دول شقيقة وصديقة.