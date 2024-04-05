مسيرات في عمّان والمحافظات رفضا للحرب الإسرائيلية على غزة

الوكيل الإخباري -

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انطلقت بعد صلاة اليوم الجمعة، مسيرات في العاصمة عمان ومختلف محافظات المملكة، شاركت فيها فعاليات شعبية وشبابية وحزبية للتنديد بالعدوان الإسرائيلي الغاشم على أبناء الشعب الفلسطيني والمستمر منذ السابع من تشرين الأول الماضي، وأدى إلى ارتقاء 33091 شهيدا و 75750 إصابة، جلهم من الأطفال والنساء.وعبر المشاركون عن دعمهم وتضامنهم ومؤازرتهم للشعب الفلسطيني الصامد في وجه سياسة الإجرام الإسرائيلية الذي يقصف المدارس والمساجد والكنائس والمستشفيات ويستهدف حياة المدنيين العزل.وهتف المشاركون بشعارات تندد بجرائم الاحتلال وتشجب الدعم الأميركي والغرب للاحتلال في إجرامه وعدوانه بحق سكان قطاع غزة والحصار الخانق المفروض عليهم، ورددوا شعارات داعمة للمقاومة.وطالب المشاركون في المسيرات الدول العربية والمنظمات الدولية ودول العالم بنصرة غزة والضغط على إسرائيل لوقف الحرب المستعرة على القطاع، مستنكرين الصمت الدولي حول ما يجري في غزة من إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني.ودعوا إلى تقديم جميع أشكال الدعم للغزيين وفتح ممرات آمنة لإيصال المساعدات.وثمن المشاركون في المسيرة مواقف الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، الداعمة والمساندة للأشقاء في غزة والضفة الغربية.