الجمعة 24-09-2021
الوكيل الاخباري

الجامعة الهاشمية تنظم ورش إبداعية في الشعر والقصة القصيرة والخاطرة والمسرح

جامعة اليرموك تشارك بملتقى الشارقة الدولي للراوي

الأردن يشارك بفعالية في جائزة الشيخ حمد للترجمة والتفاهم الدولي

العراق: مقتل 7 إرهابيين في عملية أمنية في كركوك

العراق: مقتل شخصين بتفجيرين منفصلين بمحافظة نينوى

الجيش اللبناني يخلي الحواجز العسكرية في الضاحية الجنوبية

الأردن وسوريا يبحثان ضمان أمن الحدود المشتركة

تحذير من الارصاد الجوية

امين عام وزارة الشباب يرعى اختتام فعاليات دورة صيانة الحاسوب

عجلون تنفذ حملة بيئية تطوعية في راجب

الجمعة، 24-09-2021 12:35 ص

الأردن يشارك بفعالية في جائزة الشيخ حمد للترجمة والتفاهم الدولي

9202122175651517161637



الوكيل الاخباري - أعلن مجلس أمناء جائزة الشيخ حمد للترجمة والتفاهم الدولي، عن انتهاء لجنة تسيير الجائزة من عملية الفرز الأولي للترشيحات التي تقدمت للجائزة في موسمها السابع لعام 2021، حيث كشفت اللجنة عن المشاركات لهذا العام وهي تمثل أفرادا ومؤسسات معنية بالترجمة من 32 دولة عربية وأجنبية.

ويشارك الأردن في هذه الجائزة، حيث يعد من أبرز الدول المشاركة، من خلال تقدمه بعدد كبير من المشاركات للجنة الجائزة.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
8202118215330461271974

الجامعة الهاشمية تنظم ورش إبداعية في الشعر والقصة القصيرة والخاطرة والمسرح

920212104622465628270

جامعة اليرموك تشارك بملتقى الشارقة الدولي للراوي

888

الأردن وسوريا يبحثان ضمان أمن الحدود المشتركة

1

امين عام وزارة الشباب يرعى اختتام فعاليات دورة صيانة الحاسوب

920212002923430124329

عجلون تنفذ حملة بيئية تطوعية في راجب

w

الصفدي ونظيرته السويدية يعقدان لقاءً تحضيريًا للمؤتمر الدولي للأونروا

أخبار متعلقة
w

جائزة الحسن للشباب تكرم المشاركين من منظمة كير

وزارة التربية والتعليم

التربية تحتفل بالمدارس الحائزة على جائزة المدرسة الدولية

1

بدء استقبال طلبات المنافسة على جائزة الحسن بن طلال للتميز العلمي

2009624big40704

جائزة الحسن للشباب تنفذ حملة لتنظيف غابة سيل حسبان