الأردن يشارك بفعالية في جائزة الشيخ حمد للترجمة والتفاهم الدولي



الوكيل الاخباري - أعلن مجلس أمناء جائزة الشيخ حمد للترجمة والتفاهم الدولي، عن انتهاء لجنة تسيير الجائزة من عملية الفرز الأولي للترشيحات التي تقدمت للجائزة في موسمها السابع لعام 2021، حيث كشفت اللجنة عن المشاركات لهذا العام وهي تمثل أفرادا ومؤسسات معنية بالترجمة من 32 دولة عربية وأجنبية.



ويشارك الأردن في هذه الجائزة، حيث يعد من أبرز الدول المشاركة، من خلال تقدمه بعدد كبير من المشاركات للجنة الجائزة.

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