الأردن يشارك بمؤتمر لمكافحة الإتجار بالبشر في مالطا

الوكيل الإخباري - انطلقت فعاليات المؤتمر الإقليمي لمكافحة الاتجار بالبشر الذي ينظمه مجلس أوروبا في مالطا أمس الاثنين تحت عنوان "الاتجار بالبشر في طريق المهاجرين"، بمشاركة ممثلين من دول حوض البحر الأبيض المتوسط والصحراء الكبرى، وتستمر أعماله سبعة أيام.

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ويشارك في المؤتمر، 100 خبير يمثلون السلطات الرسمية المتخصصة في البلدان المشاركة من السلك القضائي والمدعين العامين ووحدات مكافحة الاتجار بالبشر في الأمن العام والجمارك والصحفيين والمحامين والأطباء، ومفتشي العمل وأخصائيين اجتماعيين من الأردن والجزائر وبلجيكا ومصر وفرنسا وإيطاليا ولبنان وليبيا ومالطا والمغرب وفلسطين والبرتغال وسويسرا وتونس والمملكة المتحدة.



ويتضمن المؤتمر تدريبات واقعية لمحاكاة إقليمية للجريمة المنظمة العابرة للحدود من خلال تمارين عملية لكيفية التعرف على الضحايا، وتحديد هويتهم وتقييم أوضاعهم وطرق مساعدتهم وإنقاذهم وإحالتهم للجهات المختصة، وضمان عدم إفلات المتورطين من العقاب.