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الأربعاء، 01-02-2023 08:45 م

الأردن يشارك في الدورة الأولى لأيام الطهي العربي بتونس

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الوكيل الاخباري - يشارك الأردن في الدورة الأولى لأيام الطهي العربي، التي افتتحت، اليوم الأربعاء، بالعاصمة التونسية، ببادرة من الجامعة التونسية للمطاعم السياحية، وبدعم من وزارة السياحة في تونس والمنظمة العربية للسياحة.

وقال نائب رئيس جمعية الطهاة، الشيف شادي أبو خديجة، في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن المشاركة الأردنية ستتميز بالتعريف بخصوصيات المطبخ التراثي الأردني وثراءه والعوامل المساهمة في ذلك، وتتضمن الدورة كذلك زيارة المدارس السياحة والتعريف بالمطبخ الأردني.

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