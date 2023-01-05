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الخميس، 05-01-2023 04:26 م

الأردن استقبل 5.049 ملايين سائح خلال 2022

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الوكيل الاخباري- أظهرت بيانات لقطاع السياحة، أن أعداد السياح القادمين إلى الأردن وصل حتى نهاية العام الماضي 5.049 ملايين سائح بأرقام مقاربة لأعداد السياح للعام 2019 وهو العام الذي سبق جائحة كورونا وبانخفاض نسبته 5.8% فقط، حيث وصل عدد السياح في ذلك العام إلى 5.360 مليون سائح.اضافة اعلان


ووفقا للبيانات، فقد ارتفعت نسبة عدد السياح القادمين إلى المملكة خلال العام الماضي مقارنة مع العام 2021 إلى 114%.

وأظهرت الأرقام أن عدد سياح المبيت وصل إلى 4.276 ملايين سائح مبيت في العام 2022، فيما وصل عدد زوار اليوم الواحد 772 ألف سائح خلال العام الماضي.

 




 

 


 

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