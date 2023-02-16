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الخميس، 16-02-2023 09:34 م

الأردن يشارك في ملتقى الاتحاد النسائي العربي

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الوكيل الاخباري - يشارك الأردن في ملتقى الاتحاد النسائي العربي تحت عنوان: "تقنيات الإعلام والاتصال رافد استراتيجي لدعم برامج محو الأمية والتعلم مدى الحياة"، الذي افتتحت فعالياته، اليوم الخميس، بحضور ممثلات الاتحادات النسائية العربية، وممثلي منظمات إقليمية إعلامية واسعة.

وفي كلمتها التي ألقتها عبر تقنية التواصل عن بعد، أبرزت رئيسة الاتحاد النسائي الأردني، فاطمة عبيدات، الجهود التي بذلها ويبذلها الأردن في مجال محو الأمية وتعليم الكبار في جميع أنحاء المملكة منذ تأسيس الدولة.

وأوضحت أن الأردن، بقيادته، يركز على الاستثمار في الإنسان باعتباره أفضل استثمار، فقد بلغت نسبة محو الأمية مرحلة متقدمة جدا مقارنة بالعديد من الدول العربية، والأردن اليوم يعد من ضمن 30 دولة في العالم لديها احتمالية كبيرة للقضاء على الأمية وهي الثانية عربيًا في مؤشر التقدم في جهود محو الأمية والتعلم للجميع.

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