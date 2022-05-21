الأردن يعتمد الـ PCR للكشف عن جدري القرود

الوكيل الإخباري - ياسر شطناوي - كشف مدير إدارة الأوبئة في وزارة الصحة الدكتور أيمن مقابلة، أن الأردن سوف يعتمد على فحوص الـ PCR للكشف عن فيروس جدري القرود.



وبين المقابلة لـ " الوكيل الإخباري" أن اللجان المختصة سوف تجتمع لبحث الملف واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع دخول وانتشار الفيروس في الأردن.



وكان مقابلة بين لـ " الوكيل الإخباري" أن طرق انتقال العدوى تتم من خلال الرذاذ و من خلال الإختلاط مع المصاب لفترات طويلة، أو من خلال ملامسة شخص مصاب لآخر لديه جروح .



وقرر المركز الوطني لمكافحة الأوبئة عقد اجتماع لبحث تطورات جدري القرود، الأحد المقبل، مع المسؤولين في وزارة الصحة بما فيهم إدارة الأوبئة ومديرية المختبرات، ومناقشة تطورات الوضع الوبائي المحلي والدولي.

اضافة اعلان

اظهار أخبار متعلقة