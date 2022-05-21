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السبت، 21-05-2022 02:39 م

الأردن يعتمد الـ PCR للكشف عن جدري القرود

تتتتت


الوكيل الإخباري - ياسر شطناوي - كشف مدير إدارة الأوبئة في وزارة الصحة الدكتور أيمن مقابلة، أن الأردن سوف يعتمد على فحوص الـ PCR للكشف عن فيروس جدري القرود. 

وبين المقابلة لـ " الوكيل الإخباري" أن اللجان المختصة سوف تجتمع لبحث الملف واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع دخول وانتشار الفيروس في الأردن.

وكان مقابلة بين لـ " الوكيل الإخباري" أن طرق انتقال العدوى تتم من خلال الرذاذ و من خلال الإختلاط مع المصاب لفترات طويلة، أو من خلال ملامسة شخص مصاب لآخر لديه جروح . 

وقرر المركز الوطني لمكافحة الأوبئة عقد اجتماع لبحث تطورات جدري القرود، الأحد المقبل، مع المسؤولين في وزارة الصحة بما فيهم إدارة الأوبئة ومديرية المختبرات، ومناقشة تطورات الوضع الوبائي المحلي والدولي.

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