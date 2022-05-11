الأردن يعزي بضحايا الجيش المصري

الوكيل الاخباري - أعربت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين عن أحّر التعازي وصادق المواساة لجمهورية مصر العربية الشقيقة باستشهاد وإصابة عدد من قوات إنفاذ القانون المصرية خلال عمليات ملاحقة عناصر إرهابية شمال سيناء.



وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير هيثم أبو الفول تضامن المملكة ووقوفها إلى جانب الأشقاء في جمهورية مصر العربية ودعم جهودها للتصدي لخطر الإرهاب وعصاباته الظلامية، مُعرباً عن أحّر التعازي لحكومة وشعب جمهورية مصر العربية الشقيقة وأسر الضحايا، والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.

اضافة اعلان