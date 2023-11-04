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السبت، 04-11-2023 10:35 م

الأردن يفوز بعضوية مجلس "ايكروم" التابع لليونسكو

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الوكيل الإخباري - فاز الأردن بعضوية المجلس التنفيذي للمركز الدولي لدراسة صون وترميم الممتلكات الثقافية "ايكروم" التابع لليونسكو، بمشاركة 137 دولة.

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وقالت دائرة الآثار العامة في بيان، اليوم السبت، إن هذه العضوية جاءت من خلال فوز مدير عام دائرة الآثار العامة الدكتور فادي عبدالله بلعاوي، ممثلا عن وزارة السياحة والأثار بعضوية المجلس في الانتخابات التي جرت أثناء انعقاد اجتماعات الهيئة العمومية الـ 33 في روما باليومين الماضيين.


ويعتبر المركز الدولي "ايكروم"، والذي تم تأسيسه عام 1956 أحد أذرع اليونسكو، التي تعنى بتأهيل الكوادر البشرية والتدريب وتنظيم الدورات التدريبية في كل المجالات الخاصة بأعمال المحافظة على التراث الثقافي، بالإضافة إلى إصدار الكتب والمجلات المتخصصة في هذا المجال، واعداد التقارير العلمية لتقييم المواقع التراثية.


وبينت الدائرة، أن فوز الأردن بمقعد في المجلس التنفيذي للمركز من أصل 25 مقعداً، ذو أهمية بالبعد الفني والعملي، حيث سيكون للأردن دور في توجيه أولويات أعمال المركز الدولية لمنطقتنا وتسليط الضوء على مواقعنا في الأردن بصورة أكبر.


وقالت الدائرة، إن هذا الإنجاز والفوز جاء نتيجة الرؤية المستقبلية لوزارة السياحة والاثار والتي تتركز على اعتبار حماية الاثار وتقديمها وتطويرها ركيزة أساسية في عمل المنظومة السياحية، كما أن هذا الفوز مؤشر لمكانة الأردن لدى الدول التي منحتها صوتها وللاحترام الذي تلقاه المملكة وقيادتها الحكيمة الممثلة بجلالة الملك عبدالله الثاني، وللدور المحوري الذي يلعبه الأردن في حماية الموروث الثقافي .

 

 




 

 


 

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