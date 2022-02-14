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الإثنين، 14-02-2022 03:57 م

الأردن يقترب من ملامسة حاجز الـ 1.5 مليون إصابة كورونا

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الوكيل الإخباري - اقتربت إصابات كورونا التي سُجلت في الأردن منذ بداية الجائحة من ملامسة حاجز الـ 1.5 مليون اصابة.

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ووفقا للإيجاز اليومي، وصل اجمالي عدد الاصابات مليون و 490 ألف و473 اصابة،  بعد أن سجل اليوم الاثنين، 22113 اصابة.


كما ارتفع عدد الوفيات التراكمي ليصل إلى 13532، بعد أن سُجل 24 وفاة جديدة بالفيروس.


وصنف الأردن ثاني بلد عربياً من حيث الإصابات بالفيروس خلفا للعراق الذي سجل 2,27 مليون إصابة. 



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