الأردن ينظم لمجموعة عمل التجانس العالمي ( GHWP )

الوكيل الإخباري - انضمت الأردن ممثلة بالمؤسسة العامة للغذاء والدواء لعضوية مجموعة عمل التجانس العالمي للأجهزة والمستلزمات الطبية ( GHWP ) كعضو فاعل رئيسي في المجموعة التي تضم 31 دولة آسيوية، وذلك بناء على إنجازات المؤسسة ومساهمتها الفاعلة في تطبيق أفضل الممارسات والتشريعات العلمية والتقنية في مجال المستلزمات الطبية والأجهزة الطبية وسعيها المستمر نحو تصنيف الأجهزة والمستلزمات الطبية المتداولة وتعزيز جودتها وفعاليتها.

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وقال مدير عام المؤسسة الدكتور نزار مهيدات إن عضوية المؤسسة في المجموعة والتي تعتبر من المجموعات الرائدة عالميًا ستسهم في تطوير صناعة الأجهزة والمستلزمات الطبية المنتجة محليًا وتعزيز جودتها للوصول إلى الأسواق العالمية من خلال تحقيق أكبر قدر من التنسيق بين دول آسيا والعالم في مجال تطوير وتسجيل المستلزمات والأجهزة الطبية الآمنة والفعالة وذات الجودة العالية ضمن معايير ومتطلبات عالمية موحدة تتوائم مع متطلبات نظام الجودة المعتمد عالميًا وتطبيق متطلبات الجودة العالمية ومواكبة كافة الأسس والتشريعات العالمية في هذا المجال.



ولفت مهيدات إلى أن انضمام المؤسسة للمجموعة يمكنها من تبادل الخبرات والاستفادة من التجارب العالمية والمشاركة الفعالة في صياغة القرارات والتشريعات المتعلقة بمتطلبات تصنيف وتسجيل الأجهزة والمستلزمات الطبية على مستوى دولي من خلال المشاركة في مجموعات العمل الفنية للمجموعة والتي تعنى بتوحيد المتطلبات والمواصفات الفنية للمستلزمات والأجهزة الطبية قبل تسجيلها ومتابعتها خلال فترة ما بعد التسويق والتعامل مع بلاغات الآثار الجانبية والمشاكل المتعلقة بالأجهزة الطبية, وتوحيد معايير الجودة.



وأضاف أن المؤسسة بعضويتها ستشارك أعضاء المجموعة العمل على بناء نظام رقابي موحد يعتمد على المقاييس العالمية باعتبارها الهدف الأساسي لضمان سلامة المنتجات الطبية, السعي للوصول إلى أنظمة تدقيق مشتركة بين الدول الأعضاء وتبني نظام تجانس للبلاغات وتبادل المعلومات بين كافة الدول الأعضاء.