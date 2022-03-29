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الثلاثاء، 29-03-2022 02:38 م

البلبيسي: لم نرصد متحورات جديدة من كورونا في الأردن

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الوكيل الإخباري - نفى مستشار رئاسة الوزراء لشؤون الصحة، مسؤول ملف كورونا الدكتور عادل البلبيسي رصد أي متحورات جديدة من فيروس كورونا المستجد في الأردن.

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وقال البلبيسي لـ"الوكيل الإخباري"، إن المتحورات المتواجدة في الأردن هي دلتا وأوميكرون (B1 & B2)، فيما يعتبر المتحور أوميكرون هو السائد والذي يتسم بأنه أكثر انتشارا وأقل حدة من دلتا.

 

وخلال الأسبوع الجاري تم تفعيل إجراءات جديدة للرصد المخبري والتقصي الوبائي، إذ تتضمن أخذ عينات عشوائية من القادمين إلى المملكة عبر جميع المعابر الحدودية والمطارات، لرصد أي متحورات جديدة من فيروس كورونا وفق البلبيسي.

 

وأضاف في تصريحات صحفية سابقة، أن هذه الإجراءات تأتي ضمن جهود الرصد النشط والمستمر للتعامل مع الوباء.

 

 




 

 


 

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