الأحد 18-06-2023
الوكيل الاخباري

"قراصنة وضحايا".. 17 ألف جريمة الكترونية أمام القضاء منذ 2019 أحدثها الشعوذة الرقمية

تشكيل لجنة وزارية لمجلس بلدي بني عبيد - أسماء

3760 طنا من الخضار ترد للسوق المركزي اليوم

الإدارة المحلية تُحدد شروطاً لأماكن بيع وذبح الأضاحي في المحافظات

بلدية اربد تضع شروطاً لحظائر الاضاحي وتحدد 13 موقعاً للبيع - أسماء

التعليم العالي يعلن صرف مستحقات المنح والقروض للعام الجامعي 2022-2023

شكاوى من تعطل النظام الإلكتروني لتصاريح العمل والوزارة ترد

بلدية المفرق تعفي مربي وتجار المواشي من رسوم خدمات الحظائر

الأرصاد: الانقلاب الصيفي وبداية فصل الصيف فلكياً الأربعاء القادم

الأمانة: صرف دعم المحروقات للنقل العام خلال الشهر الحالي

الأحد، 18-06-2023 12:19 م

الأرصاد: الانقلاب الصيفي وبداية فصل الصيف فلكياً الأربعاء القادم

9


الوكيل الاخباري - قال مدير إدارة الأرصاد الجوية السيد رائد رافد آل خطاب إن  يوم الأربعاء الموافق الحادي والعشرين من شهر حزيران الجاري يصادف موعد الانقلاب الصيفي وبداية فصل الصيف فلكياً لهذا العام وذلك عند الساعة الخامسة وسبع وخمسون دقيقة مساءً، حيث تشرق الشمس في هذا اليوم من أقصى الزاوية الشمالية الشرقية ومقدارها ( 61 ) درجة في تمام الساعة ( 5 ) و ( 30 ) دقيقة ، وتغيب عند أقصى الزاوية الشمالية الغربية ومقدارها (299) درجة وذلك في تمام الساعة (7) و ( 45 ) دقيقة ، وبذلك يكون طول النهار ( 14 ) ساعة و( 15 ) دقيقة ، وهو أطول نهار خلال العام بينما يكون طول الليل ( 9 ) ساعات و ( 45 ) دقيقة وهو أقصر ليل خلال العام، ومع بداية الانقلاب الصيفي تكون الشمس عمودية تماما على مدار السرطان الذي يقع شمال خط الاستواء بمقدار 23.5 درجة تقريبا.

اضافة اعلان


وأفاد آل خطاب بأنه في هذه الفترة تشهد المملكة عادةً أجواء حارة وموجات حر أحياناً نتيجة لتاثر المنطقة بما فيها المملكة بامتداد المنخفض الموسمي الهندي والذي قد يصل تأثيره احياناً إلى اواسط أوروبا، حيث ترتفع درجات الحرارة  لتتجاوز خلال الموجات الحارة  حاجز 45 درجة مئوية احياناً في بعض مناطق المملكة خاصة مناطق البادية والأغوار والعقبة. فيما تشهد احياناً أجواء صيفية معتدلة الحرارة نتيجة تأثر المملكة بامتداد المرتفع الجوي من شرق المتوسط والذي يعمل على هبوب رياح غربية الى شمالية غربية تعمل على انخفاض درجات الحرارة لتصبح حول معدلاتها العامة لفصل الصيف. 


وأضاف آل خطاب  أن المعدل العام لدرجة الحرارة العظمى والمحسوب من الفترة (1991-2020) خلال فصل الصيف يبلغ في العاصمة عمان 32.5°س، فيما يبلغ المعدل العام لدرجة الحرارة الصغرى 20.3 س°، كما بلغت أعلى درجة حرارة عظمى مسجلة في مدينة عمان 43.5 س° بزيادة عن معدلها العام بمقدار 11.0 س° وذلك بتاريخ 30/07/2000 و20/08/2010، فيما بلغت اقل درجة حرارة صغرى مسجلة 10.2 س° وهي اقل من معدلها العام بمقدار 7.2 س° وذلك بتاريخ 31/06/1958.


اما على مستوى المملكة فقد بيَّن آل خطاب فان أعلى درجة عظمى مسجلة خلال فصل الصيف بلغت 50.1 س° في محطة دير علا بتاريخ 04/09/2020 فيما بلغت اقل درجة حرارة صغرى 0.4 س° في محطة الشوبك بتاريخ 17/09/2004. وقد تشهد هذه الفترة سقوط أمطار صيفية كما حدث اخيراً في العام 2012 بتاريخ 22/06/2012 حيث سجلت مدينة اربد 9.2 ملم.


وتشير السجلات المناخية في ادارة الارصاد الجوية بان عدد موجات الحر التي شهدتها العاصمة عمان في فصل الصيف بلغت 72 موجة حر، كان آخرها في الصيف الماضي 2022 حيث شهدت مدينة عمان موجة حر استمرت 8 أيام وذلك خلال الفترة (27 آب ولغاية 3 أيلول 2022) وسجلت العاصمة عمان خلالها درجة حرارة عظمى بلغت 41.4°س بتاريخ 29/08/2022 وبزيادة عن معدلها العام لنفس اليوم بمقدار 8.5 درجة مئوية.


كما تشير التوقعات الفصلية لاغلب النماذج العددية العالمية بأن معدل درجة الحرارة خلال أشهر صيف 2023 ستكون اعلى من معدلاته العامة بحوالي من (0.5 – 1.5) درجة مئوية في أغلب مناطق المملكة وباحتمالية تصل إلى 80%.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
مفهوم_طلاق_الشقاق

"قراصنة وضحايا".. 17 ألف جريمة الكترونية أمام القضاء منذ 2019 أحدثها الشعوذة الرقمية

17240115_1822553047999740_905768006929711290_o

تشكيل لجنة وزارية لمجلس بلدي بني عبيد - أسماء

1687081391691

3760 طنا من الخضار ترد للسوق المركزي اليوم

3 (21)

صور وفيديو - ميرال اردنية من متلازمة داون تُبدع بتطريز الخرز على الملابس والمشغولات اليدوية

44

الإدارة المحلية تُحدد شروطاً لأماكن بيع وذبح الأضاحي في المحافظات

62cd508725aa2

بلدية اربد تضع شروطاً لحظائر الاضاحي وتحدد 13 موقعاً للبيع - أسماء

أخبار متعلقة
99999

قبيل أسبوع من عيد الاضحى .. بدء فصل الصيف بالأردن

107477Image1-1180x677_d

الدفاع المدني يحذر المواطنين من حوادث غرق الأطفال

9999999999999

الارصاد: أجواء مستقرة الخميس وارتفاع على درجات الحرارة

مطر6

تعرف على كميات الهطول المطري خلال الـ 48 ساعة الماضية

666

الأرصاد تحذر من تكرار تساقط البرد الغزير اليوم في المملكة