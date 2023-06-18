الأرصاد: الانقلاب الصيفي وبداية فصل الصيف فلكياً الأربعاء القادم

الوكيل الاخباري - قال مدير إدارة الأرصاد الجوية السيد رائد رافد آل خطاب إن يوم الأربعاء الموافق الحادي والعشرين من شهر حزيران الجاري يصادف موعد الانقلاب الصيفي وبداية فصل الصيف فلكياً لهذا العام وذلك عند الساعة الخامسة وسبع وخمسون دقيقة مساءً، حيث تشرق الشمس في هذا اليوم من أقصى الزاوية الشمالية الشرقية ومقدارها ( 61 ) درجة في تمام الساعة ( 5 ) و ( 30 ) دقيقة ، وتغيب عند أقصى الزاوية الشمالية الغربية ومقدارها (299) درجة وذلك في تمام الساعة (7) و ( 45 ) دقيقة ، وبذلك يكون طول النهار ( 14 ) ساعة و( 15 ) دقيقة ، وهو أطول نهار خلال العام بينما يكون طول الليل ( 9 ) ساعات و ( 45 ) دقيقة وهو أقصر ليل خلال العام، ومع بداية الانقلاب الصيفي تكون الشمس عمودية تماما على مدار السرطان الذي يقع شمال خط الاستواء بمقدار 23.5 درجة تقريبا.

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وأفاد آل خطاب بأنه في هذه الفترة تشهد المملكة عادةً أجواء حارة وموجات حر أحياناً نتيجة لتاثر المنطقة بما فيها المملكة بامتداد المنخفض الموسمي الهندي والذي قد يصل تأثيره احياناً إلى اواسط أوروبا، حيث ترتفع درجات الحرارة لتتجاوز خلال الموجات الحارة حاجز 45 درجة مئوية احياناً في بعض مناطق المملكة خاصة مناطق البادية والأغوار والعقبة. فيما تشهد احياناً أجواء صيفية معتدلة الحرارة نتيجة تأثر المملكة بامتداد المرتفع الجوي من شرق المتوسط والذي يعمل على هبوب رياح غربية الى شمالية غربية تعمل على انخفاض درجات الحرارة لتصبح حول معدلاتها العامة لفصل الصيف.



وأضاف آل خطاب أن المعدل العام لدرجة الحرارة العظمى والمحسوب من الفترة (1991-2020) خلال فصل الصيف يبلغ في العاصمة عمان 32.5°س، فيما يبلغ المعدل العام لدرجة الحرارة الصغرى 20.3 س°، كما بلغت أعلى درجة حرارة عظمى مسجلة في مدينة عمان 43.5 س° بزيادة عن معدلها العام بمقدار 11.0 س° وذلك بتاريخ 30/07/2000 و20/08/2010، فيما بلغت اقل درجة حرارة صغرى مسجلة 10.2 س° وهي اقل من معدلها العام بمقدار 7.2 س° وذلك بتاريخ 31/06/1958.



اما على مستوى المملكة فقد بيَّن آل خطاب فان أعلى درجة عظمى مسجلة خلال فصل الصيف بلغت 50.1 س° في محطة دير علا بتاريخ 04/09/2020 فيما بلغت اقل درجة حرارة صغرى 0.4 س° في محطة الشوبك بتاريخ 17/09/2004. وقد تشهد هذه الفترة سقوط أمطار صيفية كما حدث اخيراً في العام 2012 بتاريخ 22/06/2012 حيث سجلت مدينة اربد 9.2 ملم.



وتشير السجلات المناخية في ادارة الارصاد الجوية بان عدد موجات الحر التي شهدتها العاصمة عمان في فصل الصيف بلغت 72 موجة حر، كان آخرها في الصيف الماضي 2022 حيث شهدت مدينة عمان موجة حر استمرت 8 أيام وذلك خلال الفترة (27 آب ولغاية 3 أيلول 2022) وسجلت العاصمة عمان خلالها درجة حرارة عظمى بلغت 41.4°س بتاريخ 29/08/2022 وبزيادة عن معدلها العام لنفس اليوم بمقدار 8.5 درجة مئوية.



كما تشير التوقعات الفصلية لاغلب النماذج العددية العالمية بأن معدل درجة الحرارة خلال أشهر صيف 2023 ستكون اعلى من معدلاته العامة بحوالي من (0.5 – 1.5) درجة مئوية في أغلب مناطق المملكة وباحتمالية تصل إلى 80%.

