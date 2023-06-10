قبيل أسبوع من عيد الاضحى .. بدء فصل الصيف بالأردن

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يبدأ فصل الصيف فلكياً بالأردن يوم الأربعاء 21 يونيو/ حزيران 2023 قبيل أسبوع من عيد الأضحى المبارك ويمتد فصل الصيف هذا العام 94 يوما حتى يوم الاعتدال الخريفي الذي يصادف يوم السبت 23 سبتمبر/ أيلول 2023.يحدث الانقلاب الصيفي هذا العام على الساعة 2:57 مساءً بالتوقيت العالمي، هذا يعني أن الشمس تصل إلى أقصى نقطة شمالية لها في السماء، وتبدأ بعدها بالتوجه جنوباً، لذلك تشرق الشمس من أقصى الزاوية الشمالية الشرقية، وتغيب عند أقصى الزاوية الشمالية الغربية، وبذلك يكون النهار أطول نهار خلال هذا العام، فيما يكون الليل أقصر ليل خلال هذا العام.لذلك تشرق الشمس يوم الانقلاب الصيفي في الأردن من أقصى الزاوية الشمالية الشرقية ومقدارها (61 درجة) على الساعة 5:26، وتغرب عند أقصى الزاوية الشمالية الغربية ومقدارها (299 درجة) على 7:49 مساءً، وبذلك يكون نهاره أطول نهار خلال هذا العام، بمدة تصل إلى 14 ساعة و 15 دقيقة، فيما يكون الليل غداً أقصر ليل خلال هذا العام، وتصل مدته إلى 9 ساعة و 45 دقيقة.يتميز فصل الصيف في الأردن بارتفاع درجات الحرارة وتشكل موجات الحر على فترات إثر اندفاع تيارات حارة غالباً ما تكون من شبه الجزيرة العربية نتيجة تمدد المنخفضات الحرارية نحو المملكة، فترتفع درجات الحرارة خلال الموجات الحارة لتتجاوز معدلاتها الطبيعية بأكثر من (5) درجات مئوية، ولعدة أيام متواصلة، حيث تتجاوز في العاصمة عمّان - على سبيل المثال - حاجز الـ (36) درجة مئوية.