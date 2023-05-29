تعرف على كميات الهطول المطري خلال الـ 48 ساعة الماضية

الوكيل الإخباري -براءة الشلالدة

شهدت الطفيلة أعلى هطول مطري خلال الـ 48 ساعة الماضية بنسبة 31 ملم وفق مدير إدارة الأرصاد الجوية رائد رافد آل خطاب.

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وأضاف آل خطاب اليوم الاثنين لـ " الوكيل الإخباري" أن المناطق الجنوبية شهدت كمية هطول ملحوظة خلال حالة عدم الاستقرار الجوي حيث بلغت 27.3 ملم في القطرانة ، ويليها وادي موسى بكمية 24.5 ملم.



وتابع " الربة سجلت كمية هطول 17.6 ملم ، والمفرق 15.5 ملم والصفاوي 15.4 ملم".



وفي مطار الملكة علياء والشوبك قال آل خطاب أن كمية الهطول خلال الـ 48 ساعة الماضية بلغت 14 ملم .



وتشهد المملكة حالة من عدم الاستقرار الجوي منذ أمس حيث تساقطت أمطار غزيرة مصحوبة بالبرد مما أدى إلى تشكل السيول في عدد من المناطق .

