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الإثنين، 29-05-2023 12:53 م

تعرف على كميات الهطول المطري خلال الـ 48 ساعة الماضية

مطر6


الوكيل الإخباري -براءة الشلالدة 
شهدت الطفيلة أعلى هطول مطري خلال الـ 48 ساعة الماضية بنسبة 31 ملم وفق مدير إدارة الأرصاد الجوية رائد رافد آل خطاب.

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وأضاف آل خطاب اليوم الاثنين لـ " الوكيل الإخباري" أن المناطق الجنوبية شهدت كمية هطول ملحوظة خلال حالة عدم الاستقرار الجوي حيث بلغت 27.3 ملم في القطرانة ، ويليها وادي موسى بكمية 24.5 ملم.

وتابع " الربة سجلت كمية هطول 17.6 ملم ، والمفرق 15.5 ملم والصفاوي 15.4 ملم". 


وفي مطار الملكة علياء والشوبك قال آل خطاب أن كمية الهطول خلال الـ 48 ساعة الماضية بلغت 14 ملم .


وتشهد المملكة حالة من عدم الاستقرار الجوي منذ أمس حيث تساقطت أمطار غزيرة مصحوبة بالبرد مما أدى إلى تشكل السيول في عدد من المناطق .


 




 

 


 

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