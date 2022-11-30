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الأربعاء، 30-11-2022 01:10 م

الأرصاد: الباقورة تسجل أعلى كمية هطول مطري خلال 48 ساعة

هطول مطري


الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة 
كشف مدير إدارة الأرصاد الجوية رائد رافد آل خطاب، عن كميات الأمطار التي شهدتها المملكة خلال الـ 48 ساعة الماضية في حالة عدم الاستقرار الجوي .اضافة اعلان


وأوضح آل خطاب اليوم الأربعاء لـ " الوكيل الإخباري" أن أعلى هطول مطري بلغ 11 ملم في منطقة الباقورة ويليها رأس منيف بكمية 8.7 ملم .

أما المناطق الوسطى كان أعلى هطول مطري في منطقة الجامعة الأردنية حيث بلغت كمية الأمطار فيها 8.3 ملم ويليها مطار الملكة علياء بكمية 8 ملم ومن ثم الزرقاء 7.8 ملم وفق آل خطاب.

وتابع : "في شمال المملكة بلغت كمية الهطول المطري في جرش 7.5 أما الرمثا 3 ملم".

وحول كمية الهطول المطري في المناطق الجنوبية بلغ الهطول بمعان 7.2 ملم ويليها الجفر بكمية 5.6 ملم .

وتأثرت المملكة في حالة عدم استقرار جوي فجر الاثنين صاحبها البرق والرعد وأمطار غزيرة .

 




 

 


 

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