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الجمعة، 18-11-2022 03:25 م

الأشغال تتعامل مع 82 بلاغا خلال حالة عدم الاستقرار الجوي الماضية

امطار


الوكيل الاخباري - تعاملت وزارة الأشغال العامة والإسكان، خلال تأثر المملكة بحالة عدم الاستقرار الماضية مع 82 بلاغا.

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وقالت الوزارة في بيان صحفي صادر عن وحدة الإعلام والاتصال، إن جميع البلاغات الواردة تم التعامل معها من خلال الفرق الميدانية بشكل فوري، بالتنسيق مع الشركاء كافة.


وعن أبرز البلاغات قالت الوزارة، إنه تم التعامل جراء الهطول المطري الكثيف مع انجراف للطمي والحجارة على طرق زراعية في إربد والمفرق والبلقاء، فيما تم التعامل مع تجمع للرمال على طريق الزرقاء - الأزرق، بالإضافة لانسكاب زيوت من مركبات على طرق.


ونوهت إلى أنه تم بالتنسيق مع الشركاء في مديرية الأمن العام لإغلاق طريق الكرامة بإتجاة حدود الكرامة بالاتجاهين بشكل مؤقت واحترازي بسبب الهطول المطري الكثيف حفاظا على السلامة العامة لمستخدمي الطريق.
وثمنت الوزارة، جهود الشركاء العاملين في الميدان على التنسيق الدائم والمستمر لحل ومعالجة البلاغات كافة وبشكل فوري.

 




 

 


 

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