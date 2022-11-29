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الثلاثاء، 29-11-2022 08:11 ص

الأمن يحذر من الأحوال الجوية التي تؤثر على المملكة اليوم

شتاه 3


الوكيل الإخباري - دعت مديرية الأمن العام المواطنين إلى انتهاج السلوك السليم خلال حالة عدم الاستقرار الجوي التي تؤثر على المملكة .

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وتحذر المديرية من خطر تشكل السيول في الأودية والأماكن المنخفضة خاصة في جنوب وشرق المملكة .


وتهيب بالسائقين أخذ الحيطة والحذر من خطر الانزلاقات على الطرق الخارجية بسبب هطول الأمطار .


وتحذر المديرية المواطنين من خطر تشكل الضباب في ساعات الليل المتأخرة فوق المرتفعات الجبلية العالية، وخطر تدني مدى الرؤية الأفقية خاصة في مناطق البادية بسبب الغبار.


وتؤكد على المواطنين ضرورة الاستخدام الآمن لوسائل التدفئة عند تشغيلها على إختلاف أنواعها وتهوية المنزل بين الفترة والأخرى .


وتدعو المديرية إلى الاتصال برقم الطوارئ الموحد 911 إذا دعت الحاجة لذلك حيث أن جميع غرف العمليات الرئيسية مدامة على مدار الساعة ودورياتها منتشرة على كافة الطرق لمساعدة المواطنين.


 




 

 


 

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