الأربعاء 16-03-2022
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الأربعاء، 16-03-2022 04:49 م

الأرصاد تُحذر من طقس الليلة

وسائل_تدفئة_المنزل


الوكيل الإخباري - حذرت إدارة الأرصاد الجوية من حالة الطقس مساء اليوم الأربعاء، مشيرة إلى أن الأجواء ستكون شديدة البرودة في أغلب المناطق. 

وقالت الإدارة إنه سوف يتشكل الصقيع في العديد من المناطق بما فيها الأغوار،  مع حدوث الانجماد في أماكن تجمع المياه. 

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ويوم غدٍ الخميس من المتوقع أن ترتفع الحرارة قليلاً، الأجواء أثناء النهار مع بقائها باردة في أغلب المناطق، ولطيفة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون شديدة البرودة ليلاً في أغلب المناطق، وباردة في الأغوار والعقبة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

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