مصدر: الحكومة ستتخذ عصر اليوم قرارها حول تأخير دوام الأربعاء

الوكيل الإخباري – توقع مصدر حكومي مطلع أن تحسم الحكومة عصر اليوم قرارها حول تأخير بدء دوام الموظفين يوم غد الأربعاء بسبب الحالة الجوية المتوقعة وتشكل الانجماد على الطرق.

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وقال المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته لـ"الوكيل الإخباري"، إن القرار سيتخذ بناءً على النشرة الجوية التي ستصدر من إدارة الأرصاد الجوية بعد عصر اليوم الثلاثاء.



وأضاف أن القرار سيحدد عدد ساعات تأخير بدء الدوام مرجحا تأخير الدوام ساعة ونصف إلى ساعتين.



وأشار المصدر إلى أن سلامة الموظفين هي الأهم وخاصة القادمين من المحافظات باتجاه العاصمة عمّان.



وكانت إدارة الأرصاد الجوية حذرت من خطر تشكل الانجماد ليل اليوم الثلاثاء وفي ساعات الصباح من يوم غد الأربعاء في العديد من المناطق باستثناء الأغوار والبحرالميت والعقبة.



كما حذرت من خطر تشكل الضباب في ساعات الصباح الباكر من يوم غد الأربعاء وخاصة فوق المرتفعات الجبلية.



