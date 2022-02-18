الأرصاد تكشف سماكة الثلوج والمناطق المتوقعة السبت

الوكيل الإخباري - كشف مدير إدارة الأرصاد الجوية رائد رافد آل خطاب، المناطق التي ستتعرض لزخات من الثلج مساء غد السبت وسماكتها.

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وقال آل خطاب لـ"الوكيل الإخباري"، إنه يتوقع تساقط زخات ثلجية محدودة فوق المرتفعات الجبلية العالية الجنوبية مثل مرتفعات الشوبك ووادي موسى ومرتفعات الطفيلة ومرتفعات الكرك والطيبة.

وأضاف أن زخات الثلوج غير مؤثرة ولا تشكل سماكات كبيرة، ولكنها تكون كالقشرة على المرتفعات الجبيلة العالية.

وتتأثر المملكة بحالة من عدم الاستقرار الجوي اعتبارا من ساعات الصباح الباكر من يوم غد السبت.

ووفق الأرصاد الجوية فإن أماكن عدة من المملكة ستشهد تشكلا للغيوم الرعدية والتي يصحبها هطول زخات غزيرة من المطر أحيانا وتساقط زخات من البرد قد يكون غزير في بعض الأجزاء، مما يؤدي لتشكل السيول الفجائية وجريان السيول في الأودية والمناطق المنخفضة وتشمل أيضا منطقة البحر الميت ووادي عربة وخليج العقبة.



وتستمر فرصة الهطولات نهار غد السبت في مناطق متفرقة من المملكة والتي تكون غزيرة أحيانا، مع استمرار توقع تشكل السيول.



ودعت إدارة الأرصاد الجوية إلى الابتعاد عن مجاري السيول خلال تأثير الحالات الجوية وخاصة حالات عدم الاستقرار الجوي والتي تنشط عادة خلال الفترة القادمة وهي تمتاز غالبا بعشوائية الهطولات المطرية الغزيرة خلالها، والتي قد ينجم عنها تشكل سيول مفاجئة وسيول منقولة لأماكن منخفضة لا تشهد هطولات مطرية.



كما حذرت من خطر تدني مدى الرؤية الأفقية على الطرقات الخارجية بسبب الغبار المثار بفعل الرياح.



