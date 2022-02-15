طقس بارد في اغلب المناطق حتى الخميس

الوكيل الإخباري - قالت دائرة الارصاد الجوية، انه تكون الأجواء اليوم الثلاثاء، باردة في أغلب مناطق المملكة، ومعتدلة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات منخفضة، خاصة في شمال ووسط المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

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وبينت انه تكون الأجواء يومي الأربعاء الخميس، باردة في أغلب مناطق المملكة، ومائلة للدفء في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتكون الرياح شمالية غربية تتحول الخميس الى جنوبية شرقية معتدلة السرعة.



ويطرأ الجمعة، ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتسجل اعلى بقليل من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة، وتكون الأجواء باردة نسبياُ في أغلب مناطق المملكة، ومائلة للدفء في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية وفي ساعات المساء، وتتهيأ الفرصة لهطول زخات متفرقة من المطر خاصة في جنوب المملكة، وتكون الرياح شمالية شرقية خفيفة السرعة تتحول مساءا الى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات مثيرة للغبار في مناطق البادية.