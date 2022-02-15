الثلاثاء 15-02-2022
الوكيل الاخباري

العيسوي ينقل تعازي الملك إلى المومني والظهراوي والعدوان

"تفاح برائحة الديزل".. سحب كميات كبيرة من أسواق اربد بعد شكاوي من المواطنين

البنك الدولي يتوقع تأخر 50% من منشآت الأعمال في الأردن عن الوفاء بالتزاماتها

إشغال "العناية الحثيثة" في الوسط تقترب من النصف وعمّان الأعلى بإصابات كورونا

الاردن يتخطى حاجز 1.5 مليون اصابة بكورونا

تسجيل 22 وفاة و 18477 اصابة جديدة بفيروس كورونا في الاردن

الملك يوجه بصرف 100 دينار للعاملين والمتقاعدين في الجيش والأجهزة الامنية - تفاصيل

المعايطة: الإصلاح الإداري ليس فقط مسؤولية الحكومة

إعدام أردني قتل سعودياً بضربة على وجهه

هام من الصحة حول الملفات الطبية للمواطنين

الثلاثاء، 15-02-2022 08:39 ص

طقس بارد في اغلب المناطق حتى الخميس

22022517558902163273


الوكيل الإخباري - قالت دائرة الارصاد الجوية، انه تكون الأجواء اليوم الثلاثاء، باردة في أغلب مناطق المملكة، ومعتدلة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات منخفضة، خاصة في شمال ووسط المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

اضافة اعلان


وبينت انه تكون الأجواء يومي الأربعاء الخميس، باردة في أغلب مناطق المملكة، ومائلة للدفء في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتكون الرياح شمالية غربية تتحول الخميس الى جنوبية شرقية معتدلة السرعة.


ويطرأ الجمعة، ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتسجل اعلى بقليل من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة، وتكون الأجواء باردة نسبياُ في أغلب مناطق المملكة، ومائلة للدفء في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية وفي ساعات المساء، وتتهيأ الفرصة لهطول زخات متفرقة من المطر خاصة في جنوب المملكة، وتكون الرياح شمالية شرقية خفيفة السرعة تتحول مساءا الى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات مثيرة للغبار في مناطق البادية.

 

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 15 - 5 درجات مئوية، وفي غرب عمان 13 - 3، وفي المرتفعات الشمالية 11 - 3، وفي مرتفعات الشراة 12 - 2، وفي مناطق البادية 17 - 2، وفي مناطق السهول 15 - 5، وفي الاغوار الشمالية 20 - 8، وفي الأغوار الجنوبية 23 - 11، وفي البحر الميت 22 - 11، وفي خليج العقبة 23 - 10 درجة مئوية.

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
2202213174254263705678

العيسوي ينقل تعازي الملك إلى المومني والظهراوي والعدوان

Screenshot_28

"تفاح برائحة الديزل".. سحب كميات كبيرة من أسواق اربد بعد شكاوي من المواطنين

1644934132825

الجامعة الأردنية تبحث التعاون مع السفارة الهنغارية

image (3)

افتتاح مكتب للضمان الاجتماعي في بلدية الشوبك

120225105415604237502

النجار: إعادة النظر في السياسات الثقافية

289334_63_1607293369

إشغال "العناية الحثيثة" في الوسط تقترب من النصف وعمّان الأعلى بإصابات كورونا

أخبار متعلقة
02-1_552_0

الأرصاد تُحذر من الصقيع - تفاصيل

0L5A0473

الأرصاد: زخات مطرية وتحذير من الضباب اليوم الاحد

55796_large

الأرصاد تُحذر من الصقيع والانجماد

565656565656565656565656565656565656565656-1

الأرصاد تحذر من طقس الجمعة: أجواء شديدة البرودة وتشكل للانجماد والصقيع

0L5A9898 - Copy

تعرّف على كميات الهطول المطري خلال المنخفض

a843689c-3514-47f6-ad5b-91b6019b2e33

الأرصاد تحذر من الانجماد والانزلاقات مساء الأحد في معظم مناطق المملكة