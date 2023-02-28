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الثلاثاء، 28-02-2023 02:47 م

الأرصاد: تراجع الأداء المطري خلال شباط الحالي

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الوكيل الإخباري - قال مدير إدارة الأرصاد الجوية رائد رافد آل خطاب إن الموسم المطري خلال شهر شباط كان دون المعدل العام الأمطار في أغلب المناطق بسبب انقطاع الهطول المطري بعد العاشر من هذا الشهر والذي عمل على تراجع الأداء المطري في أغلب مناطق المملكة باستثناء المناطق الوسطى الشرقية وبعض مناطق الجنوب بما فيها مدينة العقبة. 

وبين آل خطاب أن شهر شباط في الموسم الحالي شهد 3 منخفضات جوية عملت على تعديل الموسم الحالي في أغلب مناطق المملكة ، حيث حققت بعض من مناطق شمال ووسط المملكة أكثر من 200% من المعدل الشهري لشهر شباط في الثلث الأول منه.

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وحول درجات الحرارة أفاد بان معدل درجة الحرارة العظمى لشهر شباط في مدينة عمان يبلغ 14.3 درجة مئوية ، فيما يبلغ معدل درجة الحرارة الصغرى 5.1 درجة مئوية، ومع نهاية هذا الشهر.


وأكد على أن معدل درجة الحرارة العظمى لشهر شباط 2023 كان أقل من معدله العام لنفس الشهر بحوالي 1.1 درجة، فيما كان معدل درجة الحرارة الصغرى أقل من معدلها العام بحوالي 0.6 درجة. 

 

وتاليا نعدل الهطولات خلال شباط الحالي:




 




 

 


 

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