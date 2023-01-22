الأرصاد: ما يحدث من قلة امطار بمربعانية العام الحالي ليس استثنائياً او ظاهرة غير مسبوقة

الوكيل الاخباري- صرح مدير ادارة الأرصاد الجوية السيد رائد رافد آل خطاب بأن أمطار المربعانية تشكل عادةً ما نسبته 30 % من مجموع الموسم المطري العام في المملكة ، ومع الحديث المستمر عن المربعانية للموسم المطري الحالي، فقد اثبت الدراسات المناخية بان ما يحدث من قلة امطار في بعض المناطق وارتفاع في درجات الحرارة لا يعتبر حدثاً استثنائياً او ظاهرة غير مسبوقة؛ حيث تشير المعلومات والدراسات المناخية في مديرية المناخ في ادارة الأرصاد الجوية/ وزارة النقل وخلال 100 موسم مطري سابق بأن جودة الموسم المطري تختلف من موسم الى موسم وليس بالضرورة ان تعتمد جودة الموسم المطري على كميات الأمطار التي قد تهطل خلال المربعانية ، لان هنالك مواسم كثيرة لم تشهد المربعانية فيها هطولات مطرية جيدة وكانت المجاميع المطرية النهائية للموسم جيدة ويمكن اختصار عدد المواسم المطرية مقارنة بكميات المطر التي هطلت في المربعانية خلال 100 موسم مطري لمدينة عمان بما يلي:-

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• 21 موسم (امطار المربعانية جيد والموسم المطري جيد) اي ما نسبته 21%.

• 18 موسم (امطار المربعانية جيد والموسم المطري ضعيف) اي ما نسبته 18%.

• 30 موسم (امطار المربعانية ضعيف والموسم المطري جيد) اي ما نسبته 30% .

• 31 موسم (امطار المربعانية ضعيف والموسم المطري ضعيف) اي ما نسبته 31% .



واضاف آل خطاب بأن السجلات المناخية التاريخية في ادارة الأرصاد الجوية تشير الى أن موسم 1994/1995 قد شهد أقل مجموع مطري خلال فترة المربعانية في معظم مناطق المملكة وبالرغم من ذلك فقد حقق المجموع المطري لموسم 1994/1995 نسباً أعلى من معدلها الموسمي العام بلغت 102% في المناطق الشمالية، 110% في المناطق الوسطى، 152% في المناطق الشرقية، 125% في المناطق الجنوبية إلى 256% في الأغوار الجنوبية.



وافاد آل خطاب بانه من الجدير بالذكر ان أعلى مجموع مطري لفترة المربعانية خلال 100 موسم سابق لمطار عمان المدني بلغ (214.9) ملم للموسم 1973/1974. فيما كان أن أقل مجموع مطري في موسم 1994/1995 بلغ (2.7) ملم.



كما اضاف آل خطاب بأن الدراسات المناخية في مديرية المناخ التابعة لادارة الارصاد الجوية تشير فيما يتعلق بالتوزيع المطري خلال فترة المربعانية لهذا الموسم ومقارنته بالمواسم السابقة بمايلي :



• 29 موسم كان أداء المطري ضعيفاً خلال شهر كانون الثاني في المناطق الشمالية نتيجة قلة المنخفضات الجوية الموثرة على الممملكة حيث كانت اغلب الامطار التي شهدتها خلال هذه المواسم ناتجة عن حالات من عدم الاستقرار الجوي وقد شهدت المناطق الجنوبية والشرقية من المملكة كميات امطار اعلى من معدلاتها الشهرية العامة لشهر كانون الثاني في 7 مواسم وهي 1951/1952، 1967/1968، 1970/1971، 1981/1982،1988/1989،2002/2003،2013/2014.



• اقل مجموع مطري لشهر كانون الثاني في المناطق الشمالية كان في الموسم 2013/2014 حيث لم يحقق سوى 2% من معدله الشهري العام لهذا الشهر وانتهى هذا الموسم بنسبة 66% من المعدل الموسمي العام.



أما فيما يتعلق بدرجات الحرارة فقد أشار آل خطاب الى ان معدل درجات الحرارة العظمى خلال فترة مربعانية الشتاء في مطار عمان المدني يبلغ 12.9 °س فيما يبلغ معدل درجة الحرارة الصغرى 4.2 °س، وخلال مربيعانية هذا الشتاء فقد بلغ معدل درجة الحرارة العظمى في مدينة عمان 14.0 درجة مئوية وهي اعلى من معدلها العام لنفس الفترة بـ 1.1 درجة مئوية، فيما بلغ معدل درجة الحرارة الصغرى 6.3°س وهي ايضاً اعلى من معدلها لنفس الفترة بـ 2.2 درجة مئوية،

وقد شهدت العاصمة عمان 34 مربعينية كانت فيها درجات الحرارة اعلى من معدلها بدرجة مئوية واحدة ، فيما كان اعلى معدل لدرجات الحرارة لنفس الفترة في العام 2009 حيث بلغ معدل درجة الحرارة العظمى 17.1 °س وبزيادة عن معدل الفترة بـ 4.2 درجة مئوية ، وبلغ معدل درجة الحرارة الصغرى 7.6 °س وبزيادة عن معدل الفترة بـ 3.3 درجة مئوية .



ويعتبر ما يحدث في مربعانية هذا الموسم 2022/2023 من قلة في الامطار وارتفاع في درجات الحرارة امر مسبوقاً وليس غريباً على مناخ الاردن.