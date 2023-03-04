الأزرق: الترخيص المتنقل في حديقة البلدية غدا

الوكيل الإخباري- تنفذ إدارة ترخيص السواقين والمركبات، بالتعاون مع بلدية الأزرق الجديدة، غدا الأحد، برنامج الترخيص المتنقل ضمن المبادرة الابتكارية (بنوصلك)، من خلال وجود عربة الترخيص المتنقلة التابعة للإدارة في ساحة حديقة البلدية مقابل المشروع التنموي لتقديم جميع خدمات الترخيص للسائقين ومركباتهم في قضاء الأزرق/محافظة الزرقاء.

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وبين رئيس بلدية الأزرق الجديدة، يحيى زين الدين، أن هذه الخدمة تأتي ضمن البرامج التشاركية بين البلدية ومديرية الأمن العام ممثلة بإدارة الترخيص للسواقين والمركبات، للتسهيل على المواطنين في قضاء الأزرق والتخفيف عنهم بسبب بعدهم عن المركز بمحافظة الزرقاء، وعدم وجود دائرة للترخيص في القضاء.



وأوضح، أنه سيتم تقديم الخدمات من الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة الثانية ظهرا وتشمل: إصدار وتجديد الرخصة للسائقين أو المركبات، ودفع الرسوم والحصول عليها فورا، مثمنا جهود الإدارة بتقديمها هذه الخدمة وتوفيرها الوقت والجهد عليهم وما يتحملونه من تكاليف التنقل إلى اقرب مركز للترخيص في مدينة الزرقاء.